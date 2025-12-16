پاکمهر:استقلال بودجه دانشگاه فرهنگیان نیازمند بازنگری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه‌شنبه سید محمد پاکمهر در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه به دلیل حضور نمایندگان در صحن علنی مجلس در روز دانشجو امکان حضور در میان دانشجویان در ۱۶ آذرماه فراهم نشد، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، از اولویت‌های کاری من است.

نماینده مردم بجنورد با تأکید بر نقش اثرگذار دانشجویان فرهنگیان در آینده نظام آموزشی کشور گفت: دانشجویان این دانشگاه، معماران اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و کیفیت آموزش آینده کشور به توانمندی و انگیزه این قشر وابسته است.

وی با اشاره به وضعیت بودجه دانشگاه فرهنگیان افزود: در حال حاضر این دانشگاه از بودجه مستقل برخوردار نیست و اعتبارات آن از طریق وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها اختصاص می‌یابد که این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

پاکمهر تصریح کرد: رئیس‌جمهور در دی‌ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه خواهد کرد و تحقق استقلال بودجه دانشگاه فرهنگیان منوط به همراهی و موافقت وزارت آموزش و پرورش است که این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

نماینده مردم بجنورد با اشاره به اهمیت تحقق عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی یکی از مطالبات جدی مجلس است و تمامی نمایندگان بر لزوم توزیع عادلانه امکانات آموزشی اتفاق نظر دارند؛ در این راستا مکاتبات متعددی نیز با وزیر آموزش و پرورش انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به قانون جدید افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان تا ۳۰ سالگی گفت: با توجه به افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال، این قانون در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند در آینده با چالش‌هایی در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش همراه شود.