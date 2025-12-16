اقدام پلیس جاجرم برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی و با هدف ارتقای نظم و آرامش عمومی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جاجرم نسبت به ساماندهی معتادان متجاهر در برخی نقاط آلوده اقدام کردند.

وی افزود: در این اقدام، تعداد ۳ نفر معتاد متجاهر شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، جهت طی مراحل درمان و ترک اعتیاد به مراکز مربوطه منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم در پایان تأکید کرد: پلیس با همکاری دستگاه‌های متولی، موضوع ساماندهی معتادان متجاهر را با جدیت دنبال کرده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با ۱۱۰ اطلاع دهند.