۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

عزیزی: شکارچیان مسلح در شیروان دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری دو نفر شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در پی حمل سلاح‌های شکاری از سوی دو نفر شکارچی در سطح شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ شیروان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در اقدامی پلیسی موفق شدند هر دو شکارچی را دستگیر و در بازرسی از وسایل آنان، ۲ قبضه سلاح شکاری کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و شکار غیرقانونی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

