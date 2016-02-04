مخالفان سوری انفجارهای تروریستی زینبیه را محکوم کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سلام المسلط» سخنگوی هیات عالی مخالفان سوری با ادعای اینکه این هیات تمام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان در هر نقطه و مکان و از هرکدام طرف که باشد را محکوم می کند انفجارهای تروریستی زینبیه دمشق را محکوم کرد.

هیات مخالفان سوری در حالی مدعی مخالفت با هدف قرار دادن غیرنظامیان شده است، که در ۵ سال گذشته و در کنار گروه های تروریستی، در نبرد مسلحانه با دولت قانونی سوریه، باعث کشته شدن و آوارگی صدها هزار نفر از مردم این کشور شده است.

لازم به ذکر است که همزمان با برگزاری گفتگوهای صلح سوریه در ژنو، وقوع سه انفجار تروریستی در منطقه سیده زینب (زینبیه) در جنوب دمشق، دست کم ۶۰ کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت.

گفتنی است این انفجارهای تروریستی با محکومیت از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز مواجه گردید. وزارت خارجه روسیه نیز با صدور بیانیه ای هدف از انفجارهای زینبیه دمشق را به شکست کشاندن مذاکرات میان سوری ها در ژنو توصیف کرد.