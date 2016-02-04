به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا شاکری، شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه بیست و یکمین دوره جشنواره قرآن و حدیث طلاب غیر ایرانی که با حضور لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله حسینی بوشهری و تعدادی از اساتید حوزه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم محور همه فعالیت‌های درسی و فوق برنامه در جامعه المصطفی است.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار طلبه در حال تحصیل در جامعه المصطفی هستند، افزود: جشنواره قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی با هدف شناسایی نخبگان قرآنی و معرفی آنان به جهان اسلام همه ساله برگزار می‌شود و هر سال هزاران طلبه در آن شرکت دارند.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه، تجلیل از بزرگان حوزه در سال‌های گذشته را از جمله اهداف مهم این جشنواره برای الگوسازی برای طلاب دانست و اضافه کرد: امسال نیز از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی تجلیل شد.

شرکت هزاران طلبه از داخل و خارج کشور در مسابقات

وی از شرکت چندین هزار طلبه از خارج کشور و هزاران طلبه در داخل کشور در این مسابقات خبر داد و اظهار داشت: در مجموع بیش از ده هزار طلبه در بخش‌های مختلف این جشنواره اعم از مهارتی و معارفی و آثار حضور داشته‌اند.

حجت الاسلام شاکری با اشاره به تولید آثار پژوهشی قرآنی به خصوص پایان نامه اظهار داشت: ۱۳۱۴ پایان نامه قرآنی و حدیثی در جامعه المصطفی تألیف شده است که بیشتر آن‌ها قرآنی است.

وی با بیان اینکه در برخی کشورهای عربی، شرط ورود به مراکز علمی دینی حفظ قرآن است، ادامه داد: در جامعه المصطفی نیز بنا داریم تا افراد در دوره تمهیدیه حافظ قرآن شوند و یا در بدو ورود باید حافظ کل و یا بخش‌هایی از قرآن باشند.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه گفت: از ۱۴۰ نفر ورودی از کشور نیجریه به ایران ۷۲ نفر حافظ کل و مابقی نیز حافظ ۱۵ و ۲۰ و یا جزءهای دیگر هستند و در سال‌های آینده بنابراین است که اغلب ورودی‌ها حافظ قرآن باشند.

وی با اشاره به ارائه چهره مخدوش و خشن از اسلام از سوی گروه‌های تکفیری بیان داشت: این جشنواره با شعار عقلانیت دینی، جاهلیت مدرن برگزار می‌شود و این شعار در منابع جشنواره به صورت پررنگ مطرح شده بود تا طلاب مبلغ معارف عقلانی و معنوی اهل بیت(ع) در سطح جهان باشند.