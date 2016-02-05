جزئیات محاسبات جدید دخل و خرج/ هزینه‌ خانوار از ۳.۲ میلیون گذشت

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از جدیدترین محاسبات هزینه خانوار توسط نمایندگان کارگران در استان‌ها خبر داد و گفت: براساس بررسی های اولیه صورت گرفته و گزارش‌های میدانی از میزان نیاز ماهیانه خانوار کارگری ۴ نفره، هزینه ها از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش هزینه های خانوار کارگری و گروه های کم درآمد باعث عمیق تر شدن شکاف بین دریافتی با مخارج شده است، اظهارداشت: پیش از این و در سال گذشته، هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری به میزان ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برآورد شده بود.

عباسی خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان استانی کارگران تاکنون نتیجه محاسبات و بررسی های خود از وضعیت هزینه خانوار را ارائه کرده اند و برخی نیز هنوز بررسی های خود را به پایان نرسانده اند. قرار است مجموع بررسی‌ها و گزارش‌های صورت گرفته در استان‌ها، مبنای چانه زنی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: به زودی تمامی استان‌ها گزارشات خود از وضعیت هزینه های خانوار را ارائه خواهند کرد ولی چیزی که مشخص است، اینکه با وجود کاهش سرعت رشد افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی خانوار، اما رشد قیمت‌ها متوقف نشده است.

وی تصریح کرد: برخی اقلام پُرمصرف در سبد معیشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل دارای سهم بیشتری نسبت به موارد دیگر هستند و به صورت کلی، بخش بزرگی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه های اجاره و رهن مسکن و خوراک می‌شود.