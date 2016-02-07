جزئیات نشست جدید کمیته ویژه مزد ۹۵/ قدرت خرید چقدر کاهش یافت؟

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته دستمزد شورای عالی کار برای نهایی کردن مباحث مربوط به وضعیت معیشت و هزینه های سبد خانوار در هفته جاری خبر داد و گفت: با اعلام روز چهارشنبه از سوی وزارت کار برای تشکیل کمیته دستمزد امید آن می رود تا دو ضلع دیگر این سه جانبه گرایی یعنی دولت و کارفرمایان نقطه نظرات و محاسبات خود را پیرامون سبد معیشت اعلام کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب دولت با کارمندانش به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم سال‌های گذشته و در نتیجه از بین رفتن قدرت خرید کارمندان و حتی بازنشستگان کشوری، انتظار می‌رود این موضوع در کمیته دستمزد و شورای عالی کار نیز مدنظر قرار گیرد.

توفیقی خاطرنشان کرد: در همین سال‌ها نیروی کار کشور به دلیل عدم برخورد منطقی و حساب شده با مقوله دستمزد و تبعات برخورد سطحی با آن بر اقتصاد جامعه، بالتبع رکود باعث افت فعالیت بازار اشتغال شده و کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید باید با دید جبرانی مورد بازبینی قرار گیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در یک جامعه دو گونه برخورد با یک مسئله نمی‌توان داشت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید همان نگاهی را با کارگران داشته باشد که با کارمندان خود دارد؛ بنابراین امید داریم با بررسی دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های یک و دو آن که البته بی توجهی به تبصره دوم (لزوم تعیین دستمزدی که تامین کننده معیشت باشد) باعث کوچک شدن سفره های کارگری شده است، بتوانیم با فرصت به دست آمده از شرایط پسابرجام، فرجام مناسبی برای جامعه کارگری مهیا کنیم.