براي كسب دومين برد آسيايي خود به سوريه مي رويم / مقابل الاتحاد جانب احتياط را از دست نمي دهيم

نناد نيكوليچ سرمربي تيم فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : با تمريناتي كه صبح امروز در آكادمي المپيك داشتيم ، بازيكنان فولاد به لحاظ شرايط روحي و فني در آمادگي مطلوبي قراردارند و از هر نظر براي ديدار با الاتحاد سوريه آماده اند و با اين شرايط هدف ما در اين ديدار بيرون ازخانه كسب هر سه امتياز خواهد بود.

نيكوليچ تصريح كرد : البته با توجه به اينكه تيم الاتحاد از شرايط ميزباني برخوردار است ، در اين ديدارجانب احتياط را ازدست نخواهيم داد و پس از ارزيابي دقايق ابتدايي حريف ، شيوه مناسب براي كسب نتيجه مطلوب را در دستوركار قرارخواهيم داد .

سرمربي فولاد درخصوص شناختش از تيم الاتحاد گفت : با بازبيني فيلم بازيهاي اخيراين تيم درمسابقات ليگ سوريه اطلاعات خوبي ازتيم الاتحاد دراختيار داريم و تاحدودي به نقاط ضعف و قوت اين تيم آشنا هستيم ولي اساس كارما تكيه برتوانايي هاي بازيكنان فولاد خواهد بود كه اعتقاد دارم ازنظر تجربه و توان فني شرايط لازم براي پيروزي دراين ديداررا دارند و مي توانند دومين برد آسيايي خود حتي در زمين حريف رقم بزنند .

نيكوليچ درخصوص وضعيت بازيكنان مصدوم تيم فولاد خوزستان يادآورشد : به جزجلال كاملي مفرد كه وضعيت اوبراي بازي روزچهارشنبه مشخص نيست سايربازيكنان در آمادگي كامل به سرمي برند و با نگراني خاصي روبرو نيستيم .



وي درخصوص شانس تيم فولاد براي صعود از گروه خود خاطرنشان كرد : به نظرمن تمام تيم هاي اين گروه ازشانس مساوي براي صعود برخوردارند و تنها تيمي مي تواند برتر از سايرين باشد كه در ديدارهاي خارج ازخانه نتايج بهتري كسب كند .



نيكوليچ در خصوص رقيب اصلي تيم فولاد درگروه اول ليگ قهرمانان آسيا تصريح كرد : تيم پاختاكورازبكستان ازتجربه خوبي درليگ قهرمانان آسيا برخوردار است و به اعتقاد من اين تيم جدي ترين رقيب فولاد در اين گروه به شمارمي آيد هرچند نبايد سايرحريفان را نيزدست كم گرفت و براي كسب حداكثر امتيازات با جديت تلاش كرد .