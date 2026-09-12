دوماهواره به فاصله ۲۰۰ متری یکدیگر رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، دو کاوشگر که توسط استارت آپ کالیفرنیایی Impulse Space راهبری می شوند، تا فاصله ۲۰۰ متری به یکدیگر نزدیک شدند. این دیدار مهارت هایی را نشان داد که برای بسیاری از مشتریان مفید خواهد بود.

تام مولر مدیر ارشد اجرایی و بنیانگذار این استارت آپ می گوید: این نوع از مانورهای دینامیک و چابک شیوه ما برای ارائه دسترسی کامل به فضا پس از پرتاب و ایجاد امکان ماموریت های جدید است. تیم های ما که میرا را طراحی می کنند، می سازند و راهبری می کنند در این زمین پیشرو هستند.

میرا یک وسیله انتقال مداری یا در واقع فضاپیمایی است که برای انتقال محموله مشتریان به نقاطی مشخص و دقیق در مدار زمین و فراتر از آن به کار می رود. این ابزار که به اندازه یک ماشین ظرفشویی است، می تواند تا ۳۰۰ کیلوگرم بار را حمل کند و قابلیت مانور زیادی دارد.

در این عملیات دوماهواره میرا که در ژانویه ۲۰۲۵ و نوامبر ۲۰۲۵ میلادی به فضا پرتاب شده بودند، شرکت کردند. عملیات مذکور در فوریه سال جار میلادی و زمانی آغاز شد که یکی از ماهواره های میرا احتراق طولانی مدت موتور را برای نزدیک شدن به همتای خود انجام داد. موتور این ماهواره در بهار و تابستان نیز برای مدت هایی کوتاه احتراق انجام داد تا به هم راستایی مداری با ماهواره دیگر رسید.

هر دو ماهواره این دیدار را ثبت و با کمک دوربین های خود عکس هایی از یکدیگر ثبت کردند.

در این میان دو شرکت «استارفیش اسپیس» و HEO برای انجام عکاسی مداری با Impulse Space همکاری کردند.