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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد؛ احتمال بارش‌های پراکنده

دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد؛ احتمال بارش‌های پراکنده

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای استان امروز تغییر محسوسی ندارد و گرم‌ترین نقطه استان، ایستگاه خورو بیابانک دمای ۳۷ درجه بالای صفر را تجربه می‌کند.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و درساعات عصر و شب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: شدت وزش باد در مناطق شمالی و شرقی استان همراه با خیزش گردوخاک موقتی خواهد بود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، برای امروز در ارتفاعات شمال غربی استان افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) امروز بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

کد مطلب 6944761

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