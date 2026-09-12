مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و درساعات عصر و شب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: شدت وزش باد در مناطق شمالی و شرقی استان همراه با خیزش گردوخاک موقتی خواهد بود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، برای امروز در ارتفاعات شمال غربی استان افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) امروز بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.