ترامپ: جنگ با ایران بعد از انتخابات آمریکا تمام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شد که جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان خواهد رسید.

وی همچنین از سفر قریب الوقوع شی جین پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا خبر داد که قرار است دو هفته دیگر انجام شود. ترامپ مدعی شد که ارتباط بسیار خوبی با رئیس جمهور چین دارند.

وی ادامه داد: مردم می‌گویند او از ما جاسوسی می‌کند، بله، خب ما هم از او جاسوسی می‌کنیم و در این کار خیلی خبره هستیم.

ترامپ گفت که آمریکا قبلاً روابط بسیار بدی با چین داشت، اما هم اکنون روابط دو طرف بسیار خوب است و مناسبات با چین خوب پیش می‌رود.

وی گفت که اگر چین بخواهد کارخانه تولید خودرو در آمریکا راه اندازی کند، وی مشکلی با این کار نخواهد داشت. مهم این است که آنها کارگران آمریکایی را استخدام کنند از نیروی کار آمریکایی‌ها استفاده کنند.

ترامپ ادامه داد: اتفاقی که نمی‌خواهم رخ دهد، این است که آنها در مکزیک خودروی ارزان تولید کنند و آن را از طریق مرز به آمریکا ارسال کنند. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.

وی با تکرار نامگذاری موهوم خود در مورد خلیج مکزیک گفت که این خلیج دیگر خلیج مکزیک نیست، بلکه خلیج آمریکا است.

ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز که از رسانه‌های نزدیک به وی به حساب می رود، با تکرار توهمات پیشین، خود را منجی آمریکا توصیف کرده و مدعی شد که در هر صورت ایرانی‌ها در جنگ شکست می‌خورند.

رئیس جمهور آمریکا مدعی پیروزی بر چین در زمینه هوش مصنوعی شد و گفت که عبارت معروفی وجود دارد که می‌گوید هر کس هوش مصنوعی را برنده شود، پیروز واقعی است. اهمیت هوش مصنوعی به این مقدار است و از اینترنت هم مهمتر است. حتی ممکن است هوش مصنوعی بزرگترین تحول تاریخ باشد.