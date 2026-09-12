به گزارش خبرنگار مهر، یکصدمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام عبدالحسین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.

محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، در این اجلاس با اشاره به وظایف دانشگاه‌ها در مواجهه با هجمه دشمن اظهار کرد: وظایف دانشگاه‌ها در این دوران فراتر از آن است که بگوییم دانشگاه فقط نهادی آموزشی و پژوهشی است.

وی با اشاره به مأموریت‌های دانشگاه‌ها گفت: بازسازی و پیشرفت پایدار و همچنین بحث تاب‌آوری، یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌ها است. دانشگاه‌ها در همه شاخه‌ها باید در بحث تاب‌آوری ورود کنند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت افزود: مرجعیت علمی و آگاهی‌بخشی به جامعه از دیگر وظایف دانشگاه‌ها است. در این دوران که به کشور حمله شده، شایعات به وفور وجود دارد و دانشگاه باید به جامعه آگاهی‌رسانی کند.

وی ادامه داد: توانمندسازی اقتصادی و فناوری کشور، مأموریت دیگر دانشگاه است. در بحث فناوری جنگ، دانشگاه نقش اساسی ایفا کرد.

شکریه با اشاره به دیگر وظایف دانشگاه‌ها گفت: بازسازی اجتماعی و تمدنی از وظایف جدی دانشگاه است و دانشگاه باید به بازسازی اجتماعی کمک کند.

وی افزود: در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی نیز نیاز است اندیشکده‌های دانشگاه‌ها کمک کنند. همکاری بین‌المللی و دیپلماسی علمی نیز باید جدی گرفته شود؛ چراکه دشمن در حال محدود کردن ما است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: می‌توانیم با چین و روسیه ارتباطات خیلی خوبی بگیریم و در این مسیر پیش برویم. دانشگاه‌های ما محوری‌ترین بخش در نقش‌آفرینی در این مسائل هستند.

وی در پایان گفت: ما معتقدیم تمدن اسلامی در جهان رخ خواهد داد.