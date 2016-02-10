به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی فردوسی بهشهر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید استفاده از ظرفیت‌های مردمی است که این مهم در آموزش‌وپرورش و مدارس غیردولتی به‌خوبی در حال انجام است.

وی بابیان اینکه توسعه آموزش‌وپرورش در ابعاد مختلف موردتوجه آموزش‌وپرورش است، ادامه داد: مشارکت در تمام ابعاد مشارکت تربیتی و فرهنگی، مشارکت انجمن اولیاء و مربیان و مشارکت تشکل‌ها و... موردتوجه آموزش‌وپرورش است و در این راستا باید خانواده‌ها به کمک آموزش‌وپرورش بشتابند.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: اکنون شاهد مشارکت خوب و مناسب در حوزه مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی هستیم و اعتماد مردم به مؤسسات غیردولتی و خدمات‌رسانی مؤسسات به مردم شاهد شکوفایی این مؤسسات شده است.

گرد ادامه داد: در شرایط فعلی تنها مسئله آموزش، برای ساختن آینده‌ای مناسب و متعالی موردنظر نیست و آینده فرزندان ما تنها با آموزش روشن نمی‌شود بلکه تعلیم و تربیت باید در کنار هم به رشد و تعالی برسند و در این راستا نیازمند کمک همه‌جانبه اولیای دانش آموزان به اولیای مدرسه و استفاده از توانمندی‌های مختلف خانواده‌ها در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان هستیم.

وی افزود: بحث مراقبت معنوی و هویتی فرزندان از مسائل مهم قابل‌طرح است که در دست اقدام است تا نسلی متعهد و متخصص برای آینده ایران اسلامی با همکاری همه‌جانبه اولیای دانش آموزان و اولیای مدرسه تربیت شوند.

مدیر آموزش‌وپرورش مازندران نیز درسخوانی با بزرگداشت دهه فجر و ۲۲ بهمن روز پیروی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نظام ما بر اساس استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شکل گرفت و اسلامیت با نظام ما پیوند خورده است و لذا باید در این راستا تلاش مستمری انجام شود.

سید علی قاسمی افزود: توسعه ایران اسلامی درگرو تلاش ما در نظام تعلیم و تربیت و تربیت دانش آموزان موفق است که باید همه‌جانبه در این راستا تلاش کنیم.

وی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش مازندران در توسعه مشارکت مردمی گام‌های خوبی برداشته است، گفت: باید با کمک و همراهی مردم در توسعه این مشارکت‌ها تلاش کنیم و در این راستا نیازمند همراهی همه‌جانبه اولیای دانش آموزان هستیم.