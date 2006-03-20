موضع آرام چين در گود شوراي امنيت / گردهمايي شش جانبه در خارج از مقر شوراي امنيت بدليل اختلاف نظر/ پيشنهاد مذاكرات مستقيم ايران وآمريكا از سوي لندن

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك مقام آگاه روسي به خبرگزاري ريانووستي گفت : "سرگئي كيسيلياك" و "نيكلاس برنز" معاونان وزيران امور خارجه روسيه و آمريكا در گفتگوهاي امروز بين پنج عضو شوراي امنيت و آلمان نيز شركت دارند.

ريانووستي افزود: شركت كنندگان در اين ديدار تلاش مي كنند تا درباره متن بيانيه رئيس شوراي امنيت در ارتباط با دريافت گزارش محمد البرادعي رئيس آ ژانس بين المللي انرژي اتمي توافق كنند.

در اين گزارش درباره اينكه برنامه هسته اي ايران صلح آميز بوده و يا در جهت ايجاد پتانسيل نظامي است، هيچ نتيجه معيني گرفته نشده است اما به اين نكته اشاره شده كه ايران كاملا با بازرسان آژانس همكاري نمي كند؛ در طرحي كه فرانسه و انگلستان تهيه كرده اند و در جلسه غير رسمي تمام 15عضو شوراي امنيت در اختيار اعضا قرار داده شد از ايران خواسته شده است كه تعليق فعاليت هاي غني سازي اورانيوم و پالايش آن را از سر بگيرد و به همكاري با بازرسان بين المللي بازگردد.

منابع موثقي در هيئت هاي روسيه و فرانسه به خبرگزاري ريانووستي اطلاع دادند كه تمام اعضا شوراي امنيت خواهان آن هستند كه اين بيانيه حاوي حمايت از تلاش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در حل اين مسئله باشد.اين در حالي است كه در ارتباط با بقيه مفاد اين بيانيه در بين اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نظر واحدي وجود ندارد.

خبرگزاري ايتارتاس در گزارشي اعلام كرد: "لي جائوشينگ" وزير امور خارجه چين امروز دوشنبه گفت پكن خواستار همكاري فعال تر ايران با اژانس بين المللي انرژي اتمي است.وي تاكيد كرد كه چين همچنين اميدوار است ايران اقدامات اعتماد آفرين كه يكي از شرط هاي لازم براي حل و فصل پرونده هسته اي تهران است، اتخاذ كند.



وزير امور خارجه چين در ادامه از همه كشورهاي مربوطه خواست از خود صبر و خويشتنداري نشان دهند و از هر اقدامي كه موجب تشديد اوضاع مي شود، خودداري كنند.وي با اشاره به اينكه چين با گسترش سلاح هاي هسته اي و افزايش تنش در منطقه خاورميانه به شدت مخالف است، افزود: استفاده از روش مذاكره براي حل مسئله هسته اي ايران بسيار بهتر و موثر از اعمال تحريم هاست.

وزير خارجه چين همچنين بر ضرورت حل مسئله هسته اي جمهوري اسلامي ايران از طريق مذاكره تاكيد كرد . وي گفت : مجامع بين المللي و كشورهاي اروپايي بايد پشت ميز مذاكرات نهايت تلاش خود را براي حل مساله هسته اي ايران به كار گيرند.اين مقام چيني تاكيد كرد: فرصت ها براي حل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران هنوز به پايان نرسيده است و همه طرفها بايد در اين زمينه تلاش كنند.



وي در ادامه افزود : پكن از مذاكره ايران و روسيه حمايت مي كند و اميدوار است هرچه زودتر در اين باره پيشرفت حاصل شود.چين به همكاري نزديك با طرف هاي مربوطه ادامه مي دهد و آماده است كه نقشي سازنده در جهت حل و فصل مسئله از طريق روش هاي ديپلماتيك به عهده گيرد.

همچنين خبرها از نيويورك حاكي است كه تداوم اختلاف نظر ميان اعضاي دائم شوراي امنيت در قبال پرونده هسته اي ايران باعث شد تا معاونين وزراي امورخارجه پنج عضو دائمي شوراي امنيت به علاوه آلمان روز دوشنبه در خارج از مقر شوراي امنيت گردهم آيند.

در نشست مذكور، مسائل مربوط به پرونده هسته اي ايران از جمله پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه و انگليس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد . براساس پيش نويس مذكور، ايران ملزم به اجراي كامل پروتكل الحاقي و توقف فعاليت هاي هسته اي صلح آميز شده است .



اين درحاليست كه براساس معاهده "ان.پي.تي" و همچنين مقرارت آژانس بين المللي انرژي اتمي، كشورها در پذيرش مفاد معاهده "ان.پي.تي" آزاد هستند و پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه و انگليس مغاير با معاهدات مذكور مي باشد.



مقامات آمريكا، فرانسه و انگليس اگرچه به منظور اعمال فشار بر ايران از نزديك شدن به ايجاد توافق ميان اعضاي دائم شوراي امنيت در قبال پرونده هسته اي ايران خبر مي دهند، اما واقعيت آن است كه بين اعضاي دائم شوراي امنيت در مورد نحوه تصميم گيري در مورد پرونده هسته اي ايران همچنان اختلاف نظر وجود دارد.

در حاليكه آمريكا، انگليس و فرانسه خواستار تعيين مهلت دوهفته اي براي ايران هستند، نمايندگان چين و روسيه خواستار دادن زمان بيشتري به ايران هستند. ضمن اينكه مسكو و پكن بر ضرورت رسيدگي به پرونده هسته اي ايران در سطح آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تاكيد دارند.

در اين ميان، نزديكترين متحد آمريكا يعني انگليس با طرح ارائه پيشنهادي جديد مبني بر مذاكره هسته اي مستقيم ميان تهران و واشنگتن سعي دارد بر اختلاف نظر ميان اعضاي دائم شوراي امنيت در قبال ايران و همچنين بر ناكامي هاي آمريكا در قبال ايران سرپوش گذارد.

برخي محافل سياسي و رسانه اي آمريكايي براي اعمال فشار بر اعضاي ادائم شوراي امنيت ، احتمال استفاده آمريكا از گزينه نظامي در قبال ايران را مطرح كرده اند. محافل مذكور سعي در القاء اين موضوع دارند كه اگر اعضاي دائم شوراي امنيت با خواسته هاي يكجانبه و غيراصولي آمريكا به منظور متوقف فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران موافقت نكنند، آمريكا ممكن است با ناديده گرفتن سازمان ملل به گزينه نظامي عليه ايران متوسل شود.

هدف ديگر جنگ رواني اينكه آمريكاييها با به كارگيري تمامي اهرمهاي سياسي، تبليغاتي و حتي طرح استفاده احتمالي از گزينه نظامي سعي دارند اعضاي دائم شوراي امنيت را به پيروي از سياستهاي واشنگتن مبني بر توقف كردن فعاليت هاي هسته اي ايران وادار كنند.

تداوم مذاكره اعضاي دائم شوراي امنيت و اختلاف نظر آنان در قبال پرونده هسته اي ايران حاكي از اين واقعيت است كه جامعه جهاني انتظار دارد سازمان ملل متحد حق مسلم و مشروع ايران را تحت الشعاع زياده خواهي هاي غير منطقي رهبران جنگ طلب كاخ سفيد قرار ندهد .

در چنين شرايطي است كه رئيس كميسيون قانون اساسي پارلمان سوريه ، برخورد دوگانه آمريكا و كشورهاي غربي را با برنامه هسته اي ايران تقبيح كرد .



"فيصل كلثوم" رئيس كميسيون قانون اساسي پارلمان سوريه گفت: غربي ها برنامه اتمي و حتي زرادخانه اتمي رژيم صهيونيستي را مجاز مي دانند در حالي كه تلاش مشروع ايران به منظور دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي را نمي پذيرند. وي آمريكا و كشورهاي غربي را به پايبندي به معاهدات و قوانين بين المللي و برخورد عاقلانه و غيرگزينشي با پرونده هسته اي ايران فراخواند.



رئيس كميسيون قانون اساسي پارلمان سوريه با اشاره به اهميت و موقعيت جمهوري اسلامي ايران در جهان اسلام و خاورميانه گفت: اگر جامعه بين الملل به اعتبار و جايگاه قوانين بين المللي اهميت مي دهد بايد عادلانه با برنامه هسته اي ايران برخورد كند و به جاي مانع تراشي بر سر راه ايران به منظور دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز،‌ درصدد خلع سلاح رژيم صهيونيستي برآيند.



از سوي ديگر"چاك هيگل" سناتور جمهوري خواه در مصاحبه با شبكه تلويزيوني "اي.بي.سي" با بيان اينكه شرايط كنوني آمريكا وخيم تر از سه سال پيش است و خاورميانه نيز امروز ثبات كمتري دارد، گفت هيچ صلحي در عراق يا خاورميانه بدون مشاركت ايران وجود نخواهد داشت. وي تصريح كرد: تنها راه خروج از اوضاع كنوني گفتگو با ساير كشورهاي منطقه به خصوص ايران است.