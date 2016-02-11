به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیست ودوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم بهمن ماه به شرح ذیل، ارائه کرد.

استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

بازنگري و ترميم نايلونها و شيشه هاي سالن هاي توليد گل و محصولات خارج از فصل

کنترل ذخیره سوخت واحدهای تولیدی قارچ خوراکی و مرغداری ها و گلخانه ها

پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارات جوندگان

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در انبارهای سیب زمینی و پیاز

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبور داری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

استفاده از پوشش های برزنتی دارای منافذ مناسب به منظور گرم نکه داشتن کندوهای زنبور عسل

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

بازنگري و ترميم نايلونها و شيشه هاي سالن هاي توليد گل و محصولات خارج از فصل

کنترل ذخیره سوخت واحدهای تولیدی قارچ خوراکی و مرغداری ها و گلخانه ها

حفوظ نمودن ساقه نهال های جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش

مبارزه با جوندگان در مزارع گندم، جو و زعفران با استفاده از طعمه مسموم

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

انجام تمهیدات لازم توسط صاحبان میادین میوه و تره بار به منظور جلوگیری از یخ زدگی

انجام عملیات کوددهی دامی به روش چالکود با افزایش دما در هفته آینده

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

انجام اقدامات قرنطینه ای توسط مرغداران به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی

زنبورداری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

بسته بودن دریچه‌های هوا، کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب در گلخانه‌ها

جداسازی میوه های سالم از ناسالم در مرکبات به منظور کاهش خسارت بیماریهای قارچی

کنترل حلزون و راب‌ها در اراضی کلزا و سبزیجات

برداشت از مزارع شبدر و انواع سبزیجات

زهکشی نهالستان ها به منظور جلوگیری از خفگی ریشه های نهال ها

انجام عملیات کوددهی دامی به روش چالکود با افزایش دما در هفته آینده

اصلاح و محکم سازی داربست های نگهداری درخت¬های کیوی با توجه به احتمال وزش باد (گاهی شدید)

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

آماده سازی اراضی شالیزاری

شخم زمستانه اراضی شالیزاری با استفاده از رواناب های موجود

دام داری:

خودداری از رها سازی دام ها در اوایل صبح به دلیل یخبندان صبحگاهی

عدم نگهداری گوسفندان در فضای بهاربند در زمان بارندگی جهت جلوگیری از بیماریهای تنفسی

مراقبت ویژه از گوساله‌ها و بره‌های تازه متولد شده و محافظت آنها از کوران باد و باران

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازدید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

شیلات:

پرهیز از نمک زدایی و فرمالین پاشی در مزارع سردآبی به هنگام بارندگی

استان گلستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

احداث و ترمیم تشتک در سایه انداز درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک در باغات دیم

انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات زیتون و مرکبات در هفته آینده با توجه به افزایش دما

انجام عملیات قلمه گیری با افزایش دما در هفته آینده

انجام عملیات احداث باغ با افزایش دما در هفته آینده

هوادهی پای بوته های سیب زمینی در روی پشته ها

زراعی:

مبارزه با علف های هرز و کودپاشی سرک در مزارع گندم و جو با توجه به افزایش دما

کشاورزان مناطق شمالی که قصد کشت اول آفتابگردان را در سال جاری دارند جهت افزایش نفوذ بارش های جوی نسبت به شخم با گاو آهن جیزل اقدام نمایند.

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

استقرار کلنی های زنبور عسل به ازای هر هکتار دو عدد کندو در مزارع کلزا باتوجه به شروع گلدهی

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

شیلات:

آماده سازی استخر توسط پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی و میگو تا عادی شدن شرایط جوی

قطع به موقع غذادهی و مدیریت غذادهی توسط پرورش دهندگان ماهیان سرد آبی تا روز سه شنبه

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای تهران، کرج، قم، قزوین، بوئین زهرا، سمنان، ساوه و گرمسار

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است تا قبل از شروع بارش

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع بلافاصله بعد از بارندگی

شیلات:

هوادهی و شکستن یخ استخرها جهت جلوگیری از کاهش اکسیژن محلول در آب

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای کاشان، نائین، عقدا، بافق، یزد، مهریز و ملبس، میبد

استفاده از کود های دامی در باغات پسته

حفاظت از ریشه نهال ها درمقابل باد هنگام انتقال نهال برای احداث باغ در مناطق مرکزی وشرق استان اصفهان

انجام عملیات تغذیه باغات بصورت چالکود توسط باغداران مناطق مرکزی وشرق استان اصفهان

هرس درختان میوه و سپس خارج ساختن سرشاخه های آلوده از باغ در مناطق شرقی استان اصفهان

زراعی:

آبیاری مزارع گندم، جو و کلزای کشت شده در مناطق مرکزی استان نظیر اصفهان، برخوار، مبارکه، شاهین شهر و میمه

وجین وتنک مزارع چغندرقندپاییزه در مناطق شرق و مرکزی استان اصفهان

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا و زعفران

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی احتمالی

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع بلافاصله بعد از بارندگی

شیلات:

هوادهی و شکستن یخ استخرها جهت جلوگیری از کاهش اکسیژن محلول در آب

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت جام، اسفراین، سرخس، سبزوار و گناباد

عدم هرس و عمليات سم پاشي در باغات

استفاده از يخ آب زمستانه براي باغات و زراعت جهت تامين رطوبت و كنترل آفات خاكزي

تهويه و تنظيم دماي انبارهاي سيب زميني و پياز و جداسازي غده هاي ناسالم

انتقال عدلهاي توليد شده توسط كارخانجات پنبه پاك كني به انبار هاي مسقف

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

آماده نمودن شرايط مناسب جهت دام هاي تازه متولد شده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

شیلات:

تغذيه با غذاي شناور در اواخر ظهر در استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي

هوادهی و شکستن یخ استخرها جهت جلوگیری از کاهش اکسیژن محلول در آب

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای زاهدان، شهر بابک، سیرجان، فردوس، قائن، کرمان، گناباد، خاش

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

ایجاد تشتک دور درختان جهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گوموز در باغات به سایر درختان

سم پاشی با سموم توصیه شده توسط کارشناسان کشاورزی جهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار

انبارداری مناسب مرکبات و جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار

تغذیه درختان پسته به روش نوار کود و بر اساس آزمایش خاک

کشت محصولات سیب زمینی طرح دو، گوجه، پیاز طرح دو، هنوانه در استان کرمان

برداشت سیب زمینی، مرکبات و محصولات گلخانه ای در استان کرمان و انبارآنها

مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی با توجه به افزایش رطوبت و احتمال توسعه بیماری های قارچی از جمله بادزدگی سیب زمینی، بوته میری و لکه برگی و سایر بیماری ها در مزارع سیب زمینی، پیاز، جالیزها و سبزی در مناطق گرمسیر

زراعی:

بر قراری زه کشی مناسب در مزارع تازه کشت شده جهت جلوگیری از خفگی بذور

مصرف کودهای ازته سرک در مزارع گندم، جو و کلزا

تغذیه مزارع گندم با کودهای پتاسه و ریز مغذی در مناطق گرمسیری

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای شیراز و فسا

نگهداری محصولات برداشت شده در انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دما

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

زراعی:

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

استفاده از کودهای پتاسه در مناطق گرمسیری که مزارع گندم آنها وارد مرحله ساقه دهی شده است

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار در استان خوزستان

تغذیه باغات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

زراعی:

برداشت ذرت دانه ای در مناطق جنوبی استان ایلام

مبارزه با علف های هرز غلات در مناطق گرمسیری

مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا با افزایش دما در هفته آینده

مبارزه با سوسک قهوه ای، سیاه و مینوز در مزارع گندم در مناطق شمالی استان ایلام

مبارزه با شته در مزارع گندم مناطق جنوبی استان ایلام

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی