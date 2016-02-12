شلیک موشک بالستیک «قاهرـ۱» به فرودگاه رژیم سعودی در «جیزان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات تلافی جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات، ارتش و نیروهای مردمی یمن یک موشک بالستیک دیگر را به سمت مواضع سعودی ها در جیزان شلیک کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که برای چندمین بار طی روزهای اخیر یک فروند موشک بالستیک از نوع «قاهرـ۱» به سمت فرودگاه رژیم سعودی در جیزان شلیک شده است.

پیشتر نیز ارتش و نیروهای مردمی یمن تعدادی از مواضع سعودیها را به وسیله همین موشک هدف قرار داده بودند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنان به حملات هوایی خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

در ادامه این حملات مناطقی در استان های «تعز» و «البیضا» هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار گرفتند.