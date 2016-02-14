خبرگزاری فارس نوشت: به منظور جلوگیری از گسترش شایعات مجازی در شبکههای اجتماعی مهمترین و جدیدترین شایعه منتشر شده در فضای مجازی که توسط کاربران شبکههای اجتماعی نقل میشود را در بسته خبری «از شایعه تا واقعیت» بررسی میکند.
شایعه
چندی است مطلبی توسط کاربران شبکه اجتماعی تلگرام دست به دست میشود که ادعا میکند قرار است استفاده از این پیامرسان از حالت رایگان خارج شود: «Telegram به حالت شارژی تبدیل خواهد شد. اگر شما حداقل به ۱۰ مخاطب این پیام را ارسال کنید، پس متوجه خواهند شد که شما یک کاربر مشتاق و فعال هستید و آرم شما به آبی تبدیل خواهد شد و رایگان باقی خواهد ماند.»
واقعیت
تلگرام یک پیامرسان رایگان است و مطلب فوق صحت ندارد. این پیامرسان به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت میکند و قصد ندارد برای خدماتش هزینهای دریافت کند. همچنین در بخش اطلاعات این شرکت آمده است: «قرار نیست تلگرام درآمدزایی کند این برنامه هیچگاه برای دستیابی به سرمایه خارجی تبلیغاتی ارایه نمیکند.»
در مطلب فوق «روز شنبه» به عنوان زمان نهایی پولی شدن تلگرام برای کاربران غیر فعال مشخص شده است در حالیکه زمان انتشار این مطلب برای نخستین بار بازمیگردد به چند ماه گذشته؛ ضمن اینکه ادعای ارسال چندین باره این مطلب برای شناسایی کاربران فعال نیز کاملاً بیپایه و اساس است.
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