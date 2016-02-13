به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مارگارت منگاز از کمپانی «Les Films du Losange» که مدت‌هاست پروژه‌های میشل هانکه را تهیه می‌کند از نمایش فیلم بعدی این کارگردان اتریشی یعنی «پایان شاد» در ای‌اف‌ام (EFM) خبر داده و تایید کرده که مراحل فیلمبرداری این فیلم از فصل تابستان در شمال فرانسه آغاز می‌شود.

منگاز گفت: ما خوشحالیم که دوباره با همکاران‌مان در اکس‌فیلم و وگافیلم همکاری می‌کنیم. قرار است فیلمبرداری در فرانسه صورت بگیرد. این اولین باری است که میشل هانکه در ایالت‌های فرانسه فیلمبرداری می‌کند.

این اولین فیلم سینمایی هانکه بعد از فیلم «عشق» او خواهد بود که برنده جوایز اسکار و نخل طلای کن شد و ۳۴ میلیون دلار در باکس‌آفیس جهان فروخت. این فیلم جدید که با بودجه ۱۳.۶ میلیون دلاری ساخته می‌شود، حول محور یک خانواده بورژوای اروپایی می‌گردد که نسبت به اتفاق‌هایی که در جهان اطراف‌شان می‌افتد، توجهی نشان نمی‌دهند. رسانه‌های فرانسوی گفتند این فیلم قرار است به بحران پناهندگی در اروپا بپردازد، اما منگاز می‌گوید این تنها یک جنبه از خط داستانی است و تمرکز اصلی آن نیست.

برنیس وینسنت رییس فروش استودیوی «Les Films du Losange» که این فیلم را در ای‌اف‌ام می‌فروشد، گفت این کمپانی اول از روی احترام نسبت به وفاداری توزیع‌کنندگان فیلم «عشق» به هانکه، با آن‌ها تماس گرفت. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در کنار بازیگران نامداری چون ژان-لویی ترینتینیان و ایزابل هوپرت، چند چهره جدید هم از جمله بازیگران فیلم هستند.

از دیگر فیلم‌های این استودیو می‌توان از «چیزهایی که در راه‌اند» ساخته میا هانسن لاو که یکی از رقبای دریافت خرس طلای برلین است و «پسر یوسف» نام برد.

میشل یا درست‌تر میشائیل هانِکه زاده ۲۳ مارس ۱۹۴۲ در مونیخ آلمان، کارگردانی اتریشی است. او تا کنون فیلم‌هایی به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی ساخته‌است. فیلم‌های او اغلب مشکلات جامعه مدرن را به تصویر می‌کشد.