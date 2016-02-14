پرداخت مابقی مطالبات چایکاران از امروز آغاز شد

محمدولی روزبهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت و نزدیک به ۱۰ درصد آن باقی مانده بود، اظهارداشت: ما از امروز پرداخت ۱۰ درصد باقی مانده مطالبات کشاورزان را آغاز کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تا روزگذشته ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده بود، اضافه کرد: امروز هم حدود ۸ میلیارد تومان دیگر از مطالبات واریز شد؛ ضمن اینکه در مجموع تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان از طلب کشاورزان پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: حداکثر ۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران باقی مانده است که با همکاری کارخانجات روزهای طی آینده این میزان نیز تسویه خواهد شد.

روزبهان با بیان اینکه ۶۷ درصد مطالبات سهم دولت و ۳۳ درصد سهم کارخانجات است، گفت: دولت سهم خود را تامین کرده و امیدوار هستیم با همکاری که کارخانجات انجام می‌دهند تا پایان هفته جاری چایکاران کشور هیچ طلبی از دولت نداشته باشند.

به گفته این مقام مسئول از مجموع ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطالبات چایکاران بیش از ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم کارخانجات بوده که آنها تاکنون بیش از ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن را پرداخت کرده‌اند.

روزبهان ادامه داد: به کارخانجات اعلام شده که طی امروز و فردا سهم خود را تامین کنند تا ما پرداخت را انجام دهیم که اکثر آنها نیز گفته‌اند این کار را انجام خواهند داد.