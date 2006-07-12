۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

خانه ملي گفتگو تأسيس مي شود

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور بسط و گسترش آزاد انديشي با پيشنهاد هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، با تأسيس خانه ملي گفتگوي آزاد موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كرسي نيوز، در خانه ملي گفتگوي آزاد كه آيين نامه فعاليت آن از سوي هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره به تصويب خواهد رسيد، زمينه نقد ، مناظره و بيان ديدگاههاي اصحاب علم و فرهنگ به صورت كاملا آزادانه از تمامي طيف ها و گروهها و درباره تمامي موضوعات مختلف، در فضايي متناسب با شئونات آنها فراهم خواهد شد.

هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه ‌پردازي ، نقد و مناظره (ويژه علوم انساني ومعارف اسلامي ) بر اساس مصوبات جلسات 531 ، 532 و 533 دي و بهمن ماه  82 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد.

تدوين برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي، آئين ‌نامه‌ها و دستورالعمل ‌ها و فراهم كردن زمينه لازم براي تحقق اهداف كرسي‌ هاي علمي نظريه ‌پردازي ، نقد و مناظره در جهت توليد علم و ترويج آزادانديشي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي از موضوعات فعاليت هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره است .  


 

