به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار فجر شهید سپاسی شیراز مقابل آلومینیوم اراک، با ابراز خرسندی از بازگشت به این باشگاه گفت: افتخار می‌کنم برای دومین بار در خدمت فجر شهید سپاسی هستم و امیدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی برای باشگاه، مردم شیراز و هواداران این تیم باشم.

وی با اشاره به مسئولیت خود در قبال تیم فوتبال فجر شهید سپاسی افزود: با تمام توان، انرژی و تجربه‌ای که در دوران فوتبالی خود به دست آورده‌ام، برای موفقیت تیم شهرمان تلاش می‌کنم و امیدوارم با همراهی همه مجموعه، آینده خوبی برای فجر رقم بخورد.

تلاش برای شروعی دوباره در فجر

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به دیدار پیش‌رو مقابل آلومینیوم اراک بیان کرد: شرایط فعلی را فرصتی برای شروعی دوباره می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در این مسابقه نتیجه‌ای آبرومند کسب کنیم و زمینه را برای آماده‌سازی بهتر تیم در ادامه فصل فراهم سازیم.

رجب‌زاده با تأکید بر اهمیت حمایت از تیم ادامه داد: امیدوارم همه مجموعه باشگاه، پیشکسوتان، هواداران و رسانه‌ها در کنار تیم باشند تا با همدلی و تلاش بیشتر بتوانیم نتایج خوبی به دست آوریم.

فجر در بحران نیست

وی درباره شرایط فنی تیم و نتایج اخیر نیز گفت: اگرچه نتایج به‌دست‌آمده مطابق انتظار نبوده و اتفاقات ناخوشایندی رخ داده است، اما معتقدم تیم در بحران قرار ندارد و می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب از شرایط فعلی عبور کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به تمرینات روزهای اخیر تیم عنوان کرد: در دو روز گذشته تمرینات خوبی داشته‌ایم و بازیکنان با انگیزه بالایی کار کرده‌اند. تلاش کردیم روی برخی نکات فنی مهم، به‌ویژه نظم تیمی، تمرکز بیشتری داشته باشیم.

تأکید بر حمایت رسانه‌ها و پیشکسوتان

رجب‌زاده با قدردانی از اهالی رسانه و پیشکسوتان فوتبال استان فارس گفت: رسانه‌ها همواره در کنار ورزش استان بوده‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در روند پیشرفت و موفقیت تیم ایفا کنند. امیدوارم با حمایت همه‌جانبه رسانه‌ها، هواداران و پیشکسوتان بتوانیم مسیر موفقیت فجر را هموار کنیم.

وی همچنین با تسلیت درگذشت صادق مرادی، از پیشکسوتان فوتسال کشور، به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش استان فارس، برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.