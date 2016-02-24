خسارت ۸۰۰میلیونی تند باد به تابلوهای راهنمایی ورانندگی درکرمانشاه

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع تند باد و بارندگی های اخیر در برخی نواحی استان کرمانشاه طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار داشت: وقوع این تندبادها خساراتی را به تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح جاده ها وارد کرده است.

وی افزود: تند بادهای شدید موجب خسارت به بیش از ۴۰ تابلوی راهنمایی و رانندگی عمدتا در مسیر شهرستان های کرمانشاه، سرپل ذهاب، گیلانغرب،دالاهو و اسلام آباد غرب شده است.

چشمه خاور با تاکید بر اینکه ستاد مدیریت بحران در استانداری جهت تامین اعتبارات برای این حوادث باید تدابیر لازم را اتخاذ کند، افزود: در استان ایلام اعتبارات مناسبی برای خسارتهای سیل از سوی مسئولان تخصیص داده شد اما در استان کرمانشاه که منطقه ای استراتژیکی است برای حوادث طبیعی کمک مالی در نظر گرفته نشده و حتی در ۲۸ آبان امسال خسارت های جدی به راه ها و پل ها در اثر سیل و آبگرفتگی ایجاد شد که نیاز به توجه بیشتر مسئولان است.

مدیر راهداری اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: عمر مفید هر یک از این تابلوهای راهنمایی کنار جاده ها تا ۷ سال است و برای هر تابلو راهنمایی یک در ۲ متر مربع نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان هزینه صورت می گیرد.

چشمه خاور تاکید کرد: با توجه به نزدیکی ایام عید، تقویت و بازسازی تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای هدایت مسافران نوروزی ضروری است.

وی هزینه بازسازی این تابلوهای راهنمایی را ۳۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: با برآورد آسیب های وارد شده می توان گفت ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای نوسازی این تابلوهای راهنمایی و رانندگی نیاز است چرا که قطعات آن از کشورهایی چون آلمان صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه جهت جلوگیری از حوادث جاده ای و ترافیک، اولویت بازسازی و نصب با تابلوهای هشدار در مسیرهای مواصلاتی است، گفت: پس از آن بازسازی تابلوهای اطلاعاتی در دستورکار قرار خواهد داشت.

چشمه خاور در ادامه گفت: پایه فنداسیون تابلوها به دلیل بارندگی ها در معرض فرسایش قرار داشته و دچار زنگ زدگی است که باید رنگ آمیزی شوند.