توزیع هوایی ۲۱ تن کمک های انسانی از طریق هوا به «دیرالزور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «استیون اوبراین» مسئول عملیات بشردوستانه و امدادرسانی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که این سازمان اولین عملیات پرتاب هوایی کمک های انسانی به ساکنان شهر دیرالزور سوریه را اجرا کرد.

این محموله شامل ۲۱ تن کمک های انسانی برای غیرنظامیان تحت محاصره توسط گروه تروریستی داعش بود.

اوبراین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت: صبح چهارشنبه یک هواپیمای متعلق به برنامه جهانی غذا اولین محموله از کمک های انسانی شامل ۲۱ تن از این کمک ها را از طریق هوایی به دیرالزور سوریه پرتاب کرد. گزارش های اولیه حاکی است که این محموله در منطقه هدف فرود آمده است.

در همین حال «استفان دوگاریک» سخنگوی سازمان ملل پیش از این در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت که برنامه جهانی غذا همچنان در حال کسب اطلاعات پیرامون مکان فرود آمدن این کمک ها است. وی همچنین تصریح کرد که شاید این کمک ها به منطقه مورد هدف نرسیده باشد.

دوگاریک با بیان اینکه برنامه جهانی غذا سعی دارد به دویست هزار نفر در دیرالزور دسترسی پیدا کند از احتمال ارسال محموله ای دیگر از کمک های بشردوستانه از طریق هوایی طی روزهای آینده خبر داد.