به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی منطقه شهرک قدس قم با اشاره به شرایط کنونی و ضرورت حفظ هوشیاری در برابر دشمن اظهار کرد: جنگ هنوز پایان نیافته است و همه باید با احساس مسئولیت و حضور در میدان، برای دفاع از نظام اسلامی و تحقق پیروزی تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه استمرار حضور مردم در صحنه یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است افزود: باید مسیر پیش رو را با برنامه‌ریزی، هوشیاری و اهتمام جدی دنبال کنیم تا زمینه رسیدن به پیروزی فراهم شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ انسان عاقلی از جنگ استقبال نمی‌کند و طبیعی است که مردم خواهان آرامش و امنیت باشند، بنابراین نمی‌توان مدافعان کشور و کسانی را که در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، به جنگ‌طلبی متهم کرد.

روانبخش ادامه داد: تفاوت روشنی میان دفاع از کشور و جنگ‌طلبی وجود دارد و کسانی که زمینه حمله دشمن به ایران را فراهم می‌کنند یا خواهان بمباران کشور توسط بیگانگان هستند، نمی‌توانند مدعی دلسوزی برای ملت ایران باشند.



سلطنت‌طلبان خواهان حمله به ایران هستند



وی با اشاره به مواضع جریان‌های سلطنت‌طلب بیان کرد: سلطنت‌طلب‌ها از جمله جریان‌هایی هستند که رویکرد جنگ‌طلبانه دارند و بارها خواستار ورود آمریکا و حمله به ایران شده‌اند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که از حمله دشمن خارجی به کشور استقبال می‌کنند، نشان می‌دهند که جان مردم و امنیت سرزمین ایران برای آنها اهمیتی ندارد.



روانبخش با بیان اینکه ملت ایران همواره در مقاطع حساس تاریخ از استقلال و تمامیت ارضی کشور خود دفاع کرده است گفت: امروز نیز حفظ انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، نقش مهمی در ناکام گذاشتن اهداف دشمن دارد.



وی تأکید کرد: دفاع از کشور به معنای علاقه‌مندی به جنگ نیست، بلکه ملت ایران در شرایطی که دشمن تهدید و تعرض می‌کند، حق دارد و باید از امنیت، استقلال و موجودیت خود دفاع کند.



دشمن از نشانه‌های ضعف سوءبرداشت می‌کند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت سخنان مسئولان در شرایط حساس کشور اظهار کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که اظهارات آنها تنها در فضای داخلی شنیده نمی‌شود و بازتاب سخنان شخصیت‌های رسمی کشور می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.



روانبخش افزود: ممکن است یک مسئول با صداقت و نیت خیر سخن بگوید، اما اگر نسبت به بازتاب بین‌المللی سخنان خود توجه کافی نداشته باشد، دشمن برداشت دیگری از آن داشته باشد و پیام متفاوتی دریافت کند.



وی تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال تفسیر سخنان و مواضع کشور از منظر منافع خود هستند و هر جا نشانه‌ای از ضعف تصور کنند، ممکن است آن را فرصتی برای افزایش فشار و اقدامات خصمانه تلقی کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن چنین مواضعی را به معنای صلح‌طلبی ملت ایران تفسیر نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را نشانه ضعف بداند و بر همین اساس در محاسبات خود دچار اشتباه شود.



باید توان بازدارندگی کشور را نشان دهیم



روانبخش با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: باید قدرت و توان نظامی کشور به‌درستی برای مردم و جهان تبیین شود و دشمن بداند که هرگونه اقدام علیه ایران با پاسخ مواجه خواهد شد.



وی افزود: توان دفاعی و قدرت پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی است و دشمن باید بداند ایران کشوری نیست که بتوان بدون پرداخت هزینه به آن تعرض کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات و حملات صورت گرفته علیه جنوب کشور اظهار کرد: پس از حمله آمریکا، از نقاط مختلف کشور پاسخ‌هایی به دشمن داده شد و توان پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به نمایش گذاشته شد.



روانبخش ادامه داد: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ترامپ پیش از آن مدعی شده بود ایران شکست خورده و دیگر توان پاسخگویی و قدرت موشکی ندارد، اما تحولات پس از حمله نشان داد این ادعاها با واقعیت فاصله دارد.



وی تصریح کرد: آنچه در میدان رخ داد، بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی ایران همچنان از توان دفاعی و قدرت پاسخگویی برخوردار است و ادعاهای دشمن درباره از بین رفتن این ظرفیت‌ها واقعیت ندارد.



حمله به غیرنظامیان نشانه ناتوانی دشمن است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله آمریکا به یک مراسم عروسی گفت: هدف قرار دادن مردم غیرنظامی و تبدیل مراسمی که باید آغاز شادی یک زوج جوان باشد به صحنه عزاداری، نشان‌دهنده ماهیت اقدامات دشمن است.



روانبخش افزود: دشمن هنگامی که در برابر قدرت و توان نظامی جمهوری اسلامی ایران با مشکل مواجه می‌شود، به جای رویارویی با توان دفاعی کشور، مردم غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.



وی با محکوم کردن چنین اقداماتی اظهار کرد: حمله به مراسمی مردمی و غیرنظامی نشان می‌دهد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود حتی از هدف قرار دادن شهروندان عادی نیز ابایی ندارد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اقدامات نمی‌تواند اراده ملت ایران را در دفاع از کشور تضعیف کند و تجربه نشان داده است که ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن، انسجام و ایستادگی خود را حفظ می‌کند.



نیروهای مسلح پاسخ قاطع دادند



روانبخش با اشاره به واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حملات دشمن گفت: نیروهای مسلح در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ قاطع خود را به اقدامات دشمن ارائه کردند و اجازه ندادند تجاوز صورت گرفته بدون واکنش باقی بماند.



وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با اعمال سانسور خبری، ابعاد ضرباتی را که دریافت کرده پنهان کند و از بازتاب شکست‌های خود جلوگیری کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود این سانسور، واقعیت‌های میدان قابل پنهان کردن نیست و همگان می‌دانند که دشمن در جریان تحولات اخیر با ضرباتی مواجه شده است.



روانبخش در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیاری، آمادگی، ایستادگی و روحیه مقاومت را حفظ کنیم و با حضور در میدان و دفاع از نظام اسلامی، مسیر رسیدن به پیروزی را با قدرت دنبال کنیم.