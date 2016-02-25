ایران عضو گروه جدید افغانستان موسوم به «۱+۶» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا»، دولت افغانستان پس از عدم خوشبینی‌ها به برگزاری نشست‌ های چهارجانبه برای صلح دولت افغانستان با طالبان برای رفع مشکلات جاری در این کشور گروه جدیدی با عضویت ایران و کشورهای روسیه، هند، چین، پاکستان و آمریکا موسوم به ۱+۶ ایجاد کرد.

در این طرح، دولت کابل، علاوه بر افغانستان کشورهای ایران، روسیه، هند، چین، پاکستان و آمریکا نیز عضو هستند.

«حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان به دیپلماتهای کشورهای خارجی در کابل گفت: این گروه جدید جایگزینی برای گروه «چهار جانبه» نیست زیرا گروه چهار جانبه توسط پاکستان، چین و آمریکا با هدف دستیابی به صلح با طالبان، کنترل و هدایت می شود.



از آنجایی که افغانستان رهبری گروه جدید ۱+۶ را بر عهده دارد، انتظار می‌ رود تا این کشور حرف‌ های بیشتری برای گفتن در مورد مذاکرات صلح در افغانستان داشته باشد.



روزنامه تایمز هند نیز در این باره نوشت: ایران خواستار پیوستن به گروه ۴ جانبه شده بود اما کشورهای پاکستان و آمریکا با آن مخالفت کردند.



احتمالا حضور روسیه در گروه ۱+۶ باعث ناراحتی و نگرانی آمریکا شود و این در حالی است که چندی پیش منابع مسکو از ایجاد گروه جدیدی با مشارکت ایران، هند و روسیه خبر داده بودند.



«ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفته بود: مقامات مسکو امیدوارند تا نشستی در سطح وزرای خارجه روسیه، چین و هند در ماه آوریل سال جاری میلادی در مسکو در مورد افغانستان برگزار شود.



کابلوف اذعان داشته است: با کشورهای چین و هند در مورد زمان نشست آینده وزیران امور خارجه در مسکو در حال رایزنی هستیم.



نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان در ادامه افزوده است: این نشست اهمیت خاصی دارد اما روسیه با کشورهای چین و هند در مورد طرحهای دیگر و ساختار آن از نزدیک همکاری می‌کند.