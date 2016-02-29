پویا محمودیان مدیرکل صادرات صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صناع دستی و گردشگری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اواسط مهرماه ۱۳۹۴ بود که نشان ملی اعتماد به دو فروشگاه‌ صنایع دستی در شهر اصفهان اعطا شد، از آن زمان تاکنون، استقبال خوبی در استان‌های مختلف کشور از این گواهی معتبر شده و ز آن زمان تاکنون، استان‌های اصفهان، همدان و خراسان رضوی بیشترین تقاضا را برای دریافت نشان اعتماد داشته‌اند.

مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور گفت: متاسفانه ما نظارتی بر فروشگاه‌های صنایع دستی نداشتیم و همین مساله موجب می‌شد که صنایع دستی غیرایرانی یا بی‌کیفیت در این فروشگاه‌ها عرضه شود اما با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن شدیم تا با نشان دار کردن فروشگاه‌ها، راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.

محمودیان در پاسخ به این‌که هنوز هم در فروشگاه‌های صنایع دستی کالاهای غیرایرانی و بی کیفیت در معرض فروش قرار می‌گیرد گفت: ما به تمامی و تمام و کمال نمی‌توانیم در برابر قاچاق بایستیم اما نشان دار کردن فروشگاه‌ها موجب می‌شود هم بر کیفیت محصولات و هم بر قیمت آنها نظارتی وجود داشته باشد از سوی دیگر صنایع دستی قاچاق و غیرایرانی کمتر به عنوان صنایع دستی ایرانی به فروش برسد.

مدیرکل صادرات صنایع دستی، اعتمادسازی را مهم‌ترین ویژگی نشان ملی اعتماد دانست و افزود: اعتمادسازی یکی از مزایای نشان‌دار کردن فروشگاه‌های صنایع دستی است به این معنی که مردم با اطمینان محصول موردنظر را خریداری می‌کنند و می‌دانند هم کنترلی بر کیفیت آنچه خریده‌اند وجود داشته و هم بر قیمت‌ها نظارت می‌شود.

محمودیان، خرید عمده از فروشگاه‌هایی که نشان اعتماد دارند را یکی دیگر از امتیازات مثبت این گواهی دانست و افزود: فروشگاه‌هایی که نشان ملی اعتماد دریافت کرده‌اند، برای تأمین جوایز غیرنقدی به بانک‌های مختلف معرفی می‌شوند همچنین اگر ارگان‌ها یا نهادهای مختلف کشور بخواهند خرید عمده صنایع دستی داشته باشند، فروشگاه‌های دارای نشان اعتماد در اولویت قرار دارند.

مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور در ارتباط با چگونگی صدور این گواهی گفت: کیفیت بالای محصولات، قیمت‌های کارشناسی شده و ارائه کالاهای ایرانی از جمله شرایط لازم برای دریافت نشان ملی اعتماد است. این شرایط توسط معاونت صنایع دستی هر استان، بررسی‌ می‌شود و پس از آن، این گواهی با امضای مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر استان و رئیس اتحادیه صنف هر استان به متقاضیان داده می‌شود.