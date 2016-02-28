مرحله نهایی مسابقات قرآنی شوق تلاوت در کربلا برگزار می شود

حسین مقدم کیا با بیان اینکه مرحله نهایی شوق تلاوت به میزبانی حرم مطهر حضرت ابوالفضل (ع) برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت: این رقابت ها با هدف ایجاد رقابت سالم بین نخبگان درسطح داخلی و بین المللی، ترغیب وتشویق نخبگان قرآنی، ارتقاء سطح تلاوت قرآن آموزان، کسب تجربه درسطح بین المللی وارزیابی سطح آموزشی نخبگان برگزارمی شود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات شوق تلاوت ۲۰ تا ۲۶ اسفندماه با حضور ۱۹ نخبه کشوری راه یافته به مرحله نهایی در کربلای معلی برگزار می شود گفت: مسابقات شوق تلاوت در تقویم مذهبی حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) ثبت شده و دراین مسابقات دیدار به علما و بزرگان عراق و تلاوت های ویژه دیده شده است.

مقدم کیا گفت: دارالقرآن حرم مطهرحضرت ابوالفضل العباس (ع) برنامه ریزی نموده تا دیگرنخبگان قرآنی درحرمین شریفین به اجرای آیاتی ازقرآن کریم بپردازند.

وی افزود: این حرکت شاخص های قرآنی و یادگیری دربین نخبگان قرآنی را تقویت و ارتقاء خواهد داد.

به گفته وی شوق تلاوت حرکتی نوین درراستای طرح ملی تلاوت قرآن کریم به منظور آمادگی نوجوانان قاری درسطح ملی وبین المللی است.

مرحله نیمه نهایی شوق تلاوت با حضور ۶۰ قاری نخبه دربهمن ماه درجزیره کیش برگزارشد.

هدف اصلی از اجرای این طرح کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان پسر ۸ تا ۱۴ سال بوده و این طرح در ۱۸ استان و ۲۱ شهر کشور اجرایی شده است.

در این طرح قرائت‌‌های استاد مصطفی اسماعیل، استاد منشاوی، استاد عبدالباسط و استاد شحات انور در اختیار داوطلبان قرار گرفته و در مجموع تلاوت‌های نوجوانان جمع‌آوری و داوری می‌شود.

مقدم‌کیا بیان کرد: تمام نوجوانان پسر سنین ۸ تا ۱۴ سال می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی طرح ملی تلاوت به آدرس www.melitelavat.ir به‌صورت مجازی در این طرح ثبت‌نام کنند.