سومین پوستر «تمساح خونی» رونمایی شد/ فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، سومین پوستر فیلم سینمایی «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی و تهیه کنندگی کامران حجازی با طرحی از عرفان بهکار رونمایی شد.

این کمدی اکشن سینمایی با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز اکران و با جذب ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مخاطب به فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی در سینماها رسیده است.

عنوان صدرنشین فروش ۱۴۰۳ همچنان در اختیار فیلم «تمساح خونی» است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «ما می‌خوایم بزرگترین قورباغمونو قورت بدیم! طعمه بزرگ، دردسرای خودشو داره، ولی ما قراره بدون خون و خونریزی شکارش کنیم؛ آخه ما از تمساح‌ها باهوش‌تریم…!»

در این فیلم سینمایی جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، الناز حبیبی، بهزاد خلج، شبنم قربانی و سعید آقاخانی با حضور جمشید جهانزاده، رامین پورایمان و کیومرث مرادی نقش‌آفرینی می‌کنند.

پخش «تمساح خونی» را مؤسسه شهر فرنگ برعهده دارد.