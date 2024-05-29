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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۵

سومین پوستر «تمساح خونی» رونمایی شد/ فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی

سومین پوستر «تمساح خونی» رونمایی شد/ فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی

با گذشت سه ماه از آغاز اکران، سومین پوستر فیلم سینمایی «تمساح خونی» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، سومین پوستر فیلم سینمایی «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی و تهیه کنندگی کامران حجازی با طرحی از عرفان بهکار رونمایی شد.

این کمدی اکشن سینمایی با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز اکران و با جذب ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مخاطب به فروش ۱۵۰ میلیارد تومانی در سینماها رسیده است.

عنوان صدرنشین فروش ۱۴۰۳ همچنان در اختیار فیلم «تمساح خونی» است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «ما می‌خوایم بزرگترین قورباغمونو قورت بدیم! طعمه بزرگ، دردسرای خودشو داره، ولی ما قراره بدون خون و خونریزی شکارش کنیم؛ آخه ما از تمساح‌ها باهوش‌تریم…!»

در این فیلم سینمایی جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، الناز حبیبی، بهزاد خلج، شبنم قربانی و سعید آقاخانی با حضور جمشید جهانزاده، رامین پورایمان و کیومرث مرادی نقش‌آفرینی می‌کنند.

پخش «تمساح خونی» را مؤسسه شهر فرنگ برعهده دارد.

کد مطلب 6122357
آروین موذن زاده

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