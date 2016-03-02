دموکرات ها پیروز انتخابات آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حالی که نامزدهای احزاب جمهوری خواه و دموکرات خود را برای رای گیری سه شنبه بزرگ در آمریکا آماده می کنند نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی دموکرات ها در انتخابات است.

بر اساس این گزارش نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا نشان می دهد اگر انتخابات اصلی در زمان کنونی برگزار شود نامزدهای حزب دموکرات در مقابل نامزدهای جمهوری خواه پیروز خواهند شد.

نظرسنجی دیگری که توسط شبکه سی ان ان انجام شده حاکی است کلینتون و ترامپ رقبای اصلی انتخابات نهایی ریاست جمهوری آمریکا خواهند بود.

روز سه شنبه انتخابات مقدمات ریاست جمهوری برای گزینش نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا در ۱۱ ایالت برگزار می شود. در بین جمهوریخواهان، دونالد ترامپ میلیارد آمریکایی در تمام نظرسنجی ها از رقبای خود در همه ایالت ها به استثنای تکزاس پیشی گرفته است.

نظر سنجی سی ان ان می گوید در حالی که ترامپ ۴۹ درصد آرا را به دست خواهد آورد نزدیکترین رقبای او سناتور روبیو از فلوریدا ۱۶ درصد و سناتور کروز از تکزاس ۱۵ درصد آرای اعضای حزب را به خود اختصاص خواهند داد.

در بین دموکرات ها نیز هیلاری کلینتون با ۵۵ درصد آرا در برابر ۳۸ درصد جلوتر از رقیب خود برنی ساندرز است. مارکو روبیو دیگر نامزد جمهوری خواهان در انتخابت گفته است رای به ترامپ منجر به پیروزی کلینتون در انتخابات سراسری خواهد شد.

وی در بین هواداران خود افزود: اگر شما در سه شنبه بزرگ به دونالد ترامپ رای بدهید، عملا به هیلاری کلینتون در انتخابات سراسری رای داده اید.