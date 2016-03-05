خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: پنجمین جشنواره مد و لباس فجر از ۱۰ اسفندماه، کار خود را در تالار وحدت اغاز کرده است. امسال، بخش فروش از قسمت نمایشگاهی جدا شده و آنان که به تالار وحدت می‌روند تنها می‌توانند نمونه‌های مختلف را ببینند و انتخاب کنند و سفارش دهند.

این اتفاق که ضرورت آن در دوره‌های قبلی جشنواره بارها از سوی هنرمندان و طراحان لباس مطرح شده بود، باعث می‌شود جشنواره مد و لباس جنبه تخصصی پیدا کند و با افزایش سطح هنری و علمی آن، هنرمندان و فعالان بیشتری برای شرکت در این جشنواره ترغیب شوند. اما سالن‌های خالی از جمعیت، گواه این مدعاست که جشنواره مد و لباس در جذب مخاطب خاص و ترغیب تولیدکنندگان پوشاک به بازدید از طرح‌های برگزیده موفق نبوده است.

ایجاد ارتباط بین طراحان لباس و تولیدکنندگان یکی از ضروریات حوزه مد و لباس است که بارها توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس و همچنین طراحان به آن اشاره شده؛ اما چند درصد تولیدکنندگان از برگزاری چنین نمایشگاهی باخبر هستند؟ چه تبلیغات شهری درست و گسترده‌ای انجام شده است؟ چه تعداد بنر و پوستر نصب شده که تولیدکنندگان و طراحان دیگر از وجود چنین جشنواره‌ای باخبر شوند!؟

معضلی به نام تولید انبوه

طرح‌های برگزیده جشنواره مد و لباس فجر به تولید انبوه نمی‌رسند و این یکی از مشکلات جدی طراحان است. امسال، کارگروه مد و لباس وعده کرده که از آثار راه یافته به بخش نمایش جشنواره پنجم حمایت خواهد کرد. این هم از وعده‌هایی است که امید می‌رود محقق شود وگرنه با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. البته حمایت از طرح‌های برگزیده، بدان معنا نیست که کارگروه مد و لباس، همه هزینه‌های تولید را تامین و پرداخت می‌کند بلکه زمینه‌های عقد قرارداد میان طراحان و تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد. اما کدام قرارداد؟

تولیدکنندگان پوشاک، تا چه اندازه با طراحان مد و لباس در ارتباط هستند و ترجیح می‌دهند به جای استفاده از ژورنال‌ها از حضور طراحان بهره ببرند؟ خود طراحان تا چه حد با سلیقه مخاطب خود آشنا هستند و آنچه طراحی می‌کنند با اقبال عموم روبه‌رو می‌شود؟

شواهد نشان دهنده آن است که بسیاری از کارهای ارائه شده در جشنواره مد و لباس هم برای مخاطب خاص طراحی و دوخته شده است؛ مخاطبی که سوار بر خودروی شخصی از گوشه‌ای به گوشه دیگر شهر می‌رود، بی‌آن‌که دغدغه ای داشته باشد! وگرنه این طرح‌ها، چندان که باید و شاید به کار پوشاک اجتماع بانوان نمی‌آید.

مانتوی نمدی؛ ۸۰۰ هزار تومان

نسیم محرمی از جمله طراحانی است که به پنجمین جشنواره مد و لباس آمده و آنچه ارائه کرده تا اندازه‌ای نوآورانه است. او پارچه و نمد را در هم آمیخته اما نمد او از جنس پشم گوسفند ایرانی یا شتر نیست. او از استرالیا، پشم مرینوس می‌آورد و از آن نمد تهیه می‌کند و با تور و مخمل و گیپور می‌آمیزد تا با آن شال و مانتو و کت بدوزد. قیمت کارهای او متنوع است. زیرلیوانی‌های نمدی ۲۰ هزار تومان و مانتوها به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسند.

طراحان سمنانی هم آمده‌اند و با پته و نمد، مانتو دوخته و بر دیوار آویخته‌اند. شعربافی کاشان هم، گوشه دیگری از سالن را به خود اختصاص داده است.

مهدی محتشمی که کارهایش مهر اصالت یونسکو دریافت کرده هم به پنجمین جشنواره مد و لباس فجر آمده و تنها بخش از شعربافی‌هایش را به نمایش گذاشته است اما برگزارکنندگان به او اجازه نداده‌اند تا تعداد بیشتری از شعربافی‌هایش را روی یک رگال بگذارد و در برابر دید علاقه‌مندانی قرار دهد که دلشان می‌خواهد به جای پارچه‌های خارجی از هنر دست مردم کاشان برای دوخت شال یا مانتو استفاده و به رونق هنر شعربافی کمک کنند.

حذف فروش «ظاهری» است!

امسال به ظاهر بخش فروش را حدف کرده‌اند. اما هستند غرفه‌هایی که کارهای خود را به مشتریان می‌فروشند و قرارگاهشان، خیابان استاد شهریار، روبه‌روی تالار وحدت است!

از سوی دیگر قیمت مانتوهایی که در جشنواره امسال ارائه شده به ۳۰۰ تا ۴۰۰ حتی ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد و مگر چند درصد مشتریان می‌توانند مانتو به این قیمت خریداری کنند؟

و اما جشنواره مد و لباس فجر بیشتر به نمایشگاهی برای مدل‌های مختلف مانتو شبیه است. آنچه در بخش نمایش و حتی در غرفه‌ها ارائه شده، لباس اجتماع بانوان یا همان مانتو است. هیچ نشانی از پوشاک مردانه یا کودکانه به چشم نمی‌خورد.

در این میان نه تنها در جشنواره مد و لباس فجر که در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های دیگر نیز نشانی از لباس برای رده سنی نوجوان یافت نمی‌شود در حالی‌که اگر می‌خواهیم به گفته دبیر کارگروه مد و لباس، رنگ سال ایرانی و مهم‌تر از آن مد ایرانی داشته باشیم نباید به یک نوع لباس، آن هم مانتو یا چادر محدود شویم و از انواع دیگر باز بمانیم.

همچنین قرار بود در پنجمین جشنواره مد و لباس، بخش ویژه‌ای به پوشاک اقوام تعلق بگیرد اما در تالار وحدت نشانی اثری از لباس کردی و قشقایی و ترکمن به چشم نمی‌خورد. حمید قبادی در پاسخ به پیگیری مهر درباره این جای خالی به «کمی جا» اشاره می‌کند و می‌گوید: پارکینگ (طبقه اول) تالار وحدت، فضای مناسبی برای برگزاری نمایشگاه مد و لباس نیست. امیدوارم سال آینده، مکان بهتری به این رویداد اختصاص پیدا کند.

پنجمین جشنواره مد و لباس فجر از ۱۰ تا ۲۰ اسفندماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.