شروط جدید ترخیص میوه خارجی/ ارسال میوه به مناطق آزاد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با صدور بخشنامه ای با الزامی کردن اخذ مجوز قبلی ترانزیت محموله های گیاهی اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی عبور خارجی انواع میوه فقط با تودیع ضمانت نامه بانکی معتبر میسر است و از ارسال محموله های یادشده به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

در متن این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده آمده است: با توجه به بخشنامه چهاردهم دی ماه امسال سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر ترانزیت خارجی محموله های گیاهی با ریسک زیاد و نیاز به اخذ مجوز قبلی از سازمان متبوعه»، برای حصول اطمینان بیشتر از عدم رسوب احتمالی اینگونه محموله ها، مقرر است مأموران قرنطینه گیاهی مستقر در گمرکات ضمن بازدید دقیق همه محموله های عبوری شامل ورودی و خروجی، نسبت به ثبت موارد ورود و خروج مربوط به هر مجوز اقدام کنند.

همچنین در این بخشنامه با یادآوری اینکه، صدور مجوزهای بعدی برای شرکت های حمل و نقل بین المللی منوط به ارائه جداول تکمیل شده از سوی مأموران قرنطینه خواهد بود، آمده است: لذا ضمن توجه به نکات مطروح شده، همکاری لازم را با متصدیان مربوطه قرنطینه نباتی نسبت به بازدید و کنترل همه محموله های یاشده در مبدأ و مقصد از نظر احراز مجوز قرنطینه و انطباق کالا با اسناد برابر مقررات و باهدف نظارت بر عبور خارجی انواع میوه و محصولات کشاورزی و باغی اعمال مقتضی را معمول کنند.

گمرک در این بخشنامه یادآورشده است: پیرو بخشنامه پنجم بهمن ماه امسال و تأکید مقام های عالی کشوری با هدف جلوگیری از رسوب و قاچاق کالاهای عبور خارجی میوه و تره بار، خشکبار، تنقلات و شکلات و کالاهای همانند، ضروری است همه این کالاها عینا در مبدأ و مقصد فک پلمپ و ارزیابی شده و در صورت انطباق کالا با اسناد و دارا بودن مجوزهای قانونی نسبت به عبور آنها اقدام و تا اطلاع ثانوی عبور خارجی انواع میوه فقط با تودیع ضمانت نامه بانکی معتبر موضوع ماده ۱۰ قانون امور گمرکی میسر و از ارسال محموله های یادشده به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جلوگیری کنند.