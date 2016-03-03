۱۰۲ نفر هنرجو زنجانی به مسابقات کشوری فنی و حرفه ای راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب علی عبادی شامگاه چهارشنبه در سیزدهمین دوره مسابقات علمی و عملی شاخه فنی و حرفه‌ای در بخش عملی در جمع خبرنگاران افزود: مسابقات علمی و عملی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای سالانه در بین هنرجویان پایه سوم دختر و پسر در سه مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در مسابقات عملی و علمی استانی نیز هزار و ۷۷۷ هنرجوی سال سوم رشته فنی و حرفه‌ای در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی واجد شرایط بودند که تنها ۰ ۱۶ نفر موفق شدند در مسابقات منطقه‌ای به مسابقات استانی راه پیدا کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: در این راستا ۱۶۰ نفر در مسابقه استانی شرکت کردند و تنها ۱۰۲ به مرحله کسوری انتخاب خواهند شد.

عبادی تأکید کرد: مرحله کشاورزی سیزدهمین دوره مسابقات علمی و عملی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای اواسط اردیبهشت سال آینده در استان کردستان برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری مسابقات علمی و عملی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را رشد و شکوفایی استعدادهای هنرجویان، توسعه و ترویج رشته‌های فنی و حرفه‌ای عنوان کرد.

عبادی یاد آور شد: برگزاری چنین برنامه‌هایی باعث ارتقای مهارت‌آموزی دانش آموزان می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: برگزاری این مسابقات باعث می‌شود دانش آموزان در بحث ورود به بازار کار مشکلی نداشته باشند.