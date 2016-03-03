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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

معاون توسعه مدیریت اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۱۰۲ نفر هنرجو زنجانی به مسابقات کشوری فنی و حرفه ای راه یافتند

۱۰۲ نفر هنرجو زنجانی به مسابقات کشوری فنی و حرفه ای راه یافتند

زنجان- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: از تعداد  ۱۶۰ نفر شرکت کننده در مسابقه استانی عملی فنی و حرفه ای تعداد  ۱۰۲ به مرحله کشوری راه یافتند. 

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب علی عبادی شامگاه چهارشنبه در سیزدهمین دوره مسابقات علمی و عملی شاخه فنی و حرفه‌ای در بخش عملی در جمع خبرنگاران افزود: مسابقات علمی و عملی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای سالانه در بین هنرجویان پایه سوم دختر و پسر در سه مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد:  در مسابقات عملی و علمی استانی نیز  هزار و ۷۷۷ هنرجوی سال سوم رشته فنی و حرفه‌ای در سه  حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی  واجد شرایط بودند که تنها ۰ ۱۶ نفر موفق شدند در مسابقات منطقه‌ای  به مسابقات استانی راه پیدا کنند. 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: در این راستا  ۱۶۰ نفر در مسابقه استانی شرکت کردند و تنها  ۱۰۲ به مرحله کسوری  انتخاب خواهند شد. 

عبادی تأکید کرد:  مرحله  کشاورزی سیزدهمین دوره مسابقات علمی و عملی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای  اواسط اردیبهشت سال آینده در استان کردستان برگزار خواهد شد.

وی  هدف از برگزاری مسابقات علمی و عملی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را رشد و شکوفایی استعدادهای هنرجویان، توسعه و ترویج رشته‌های فنی و حرفه‌ای عنوان کرد. 

عبادی یاد آور شد:  برگزاری چنین برنامه‌هایی باعث ارتقای مهارت‌آموزی دانش آموزان می‌شود. 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: برگزاری این مسابقات باعث می‌شود دانش آموزان در بحث ورود به بازار کار مشکلی نداشته باشند.

 

 

 

کد مطلب 3571612

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