سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان اظهار داشت: اقدامی که شورای همکاری خلیج فارس انجام داد و حزب الله لبنان را گروهی تروریستی عنوان کرد یک نوع خودزنی و بی اعتبارسازی این شورا است.

وی افزود: با گذر زمان مشخص خواهد شد که کسانی که این اقدام را کرده اند دچار چه اشتباه راهبردی شده اند. حزب الله لبنان یک جریان کاملا مردمی بوده و در مقابل رژیم صهیونیستی ظهور کرده است. این گروه به اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی پایان داد و تنها گروه اسلامی است که برای نخستین بار پس از ۶۰ سال موفق شد شکست بزرگی را به این رژیم تحمیل کند.

سردار جوانی با بیان اینکه هدف حزب الله مبارزه با رژیم صهیونیستی، دفاع از تمامیت ارضی لبنان و دفاع از حقوق مسلمانان است، گفت: حزب الله یک جریان کاملا مردمی و همراه با جریان فلسطین است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: وقتی شورای همکاری خلیج فارس حزب الله را یک گروه تروریستی اعلام می کند مشخص است که در مسیر صهیونیست ها قدم برمی دارد؛ آنها خواسته آمریکایی ها را برآورده می کنند.

وی ادامه داد: کشورهایی که این اقدام را انجام داده اند هیچگونه توجهی به حقوق مسلمین، منافع جهان اسلام و حتی کشورهای عربی ندارند. اقدامات آنها در راستای پاسخ به نیازهای آمریکایی ها و صهیونیست ها است.

سردار جوانی آرمان ملت فلسطین را دارای جایگاه ویژه ای بین ملت مسلمان و حتی کشورهای عربی دانست و گفت: حزب الله لبنان در میان مسلمانان جهان و ملت های منطقه از اعتبار بالایی برخوردار است. این اقدام شورای همکاری خلیج فارس به بی اعتبار کردن بیشتر این شورا می انجامد.

حزب الله جریانی کاملا معتبر و شناخته شده در جهان اسلام است

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه برخی از کشورها بلافاصله در مقابل این اقدام شورای همکاری خلیج فارس موضع گیری کرده اند، افزود: آنها صف خود را با چنین تفکری جدا کرده و از حزب الله لبنان دفاع کردند. این نشان می دهد که حزب الله جریانی کاملا معتبر و شناخته شده در سطح جهان اسلام و میان ملت های عرب و مسلمان است.

وی با اشاره به رویارویی که در منطقه وجود دارد، گفت: در کشورهای عراق، سوریه و شبه جزیره شاهد این رویارویی هستیم؛ در این صحنه دو نیرو در مقابل یکدیگر قرار دارند، یک نیرو و جریان مردم پایه و متکی به اراده ملت ها در منطقه است.

سردار جوانی با بیان اینکه در سوریه از یک سو مردم و ارتش سوریه را وجود دارند و از سوی دیگر گروه های تروریستی که متکی به قدرت های منطقه و فرامنطقه ای هستند، خاطرنشان کرد: در عراق نیز این دو جریان مقابل هم قرار دارند؛ در یمن نیز موضوع به همین شکل است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه سرانجام پیروزی در منطقه با جریان مردم پایه خواهد بود، افزود: ملت ها امروز بیدار شده اند و در صحنه هستند و از منافع امنیت خود دفاع خواهند کرد.

وی ادامه داد: در سوریه تحولات به گونه ای پیش خواهد رفت که در آینده منافع مردم سوریه تامین خواهد شد. نماینده ملت سوریه دولت حاکم بر این کشور بوده و از مشروعیت نیز برخوردار است. این دولت توانسته است با تمام فشارهای زیاد مقابل تروریست ها و حامیانشان بایستد.

منافع مردم سوریه در تحولات آینده تامین خواهد شد

سردار جوانی تصریح کرد: تحرکاتی از جنس بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و معرفی حزب الله به عنوان یک گروه ترویستی نشان دهنده استیصال آنها است. تروریست ها همان کسانی هستند که در مقابل ملت سوریه و ارتش این کشور ایستاده اند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه حزب الله با دعوت ملت و دولت سوریه وارد نبرد با تروریست ها در خاک این کشور شده است، گفت: حزب الله متحد ملت و دولت سوریه است و اگر دولت های مرتجع حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می کنند نشان دهنده عجز آنهاست. موجودیت حزب الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی هویت یافته است.

وی افزود: صهیونیست ها یک شاخص و جریان ضد اسلامی و مردمی در منطقه هستند و جنایت های زیادی را مرتکب شده اند؛ برخی از دولت های عربی امروز با این اقدامات خود همسویی شان را با صهیونیست ها اعلام می کنند. این اقدام نشان دهنده شکست آنها در تحولات سوریه است؛ آنها تصور می کردند با تقویت و تجهیز گروه های تروریستی می توانند معادلات سوریه را تغییر دهند.

سردار جوانی مهمترین جرم سوریه را حمایت از گروه های انتفاضه، مقاومت فلسطینی و مقاومت حزب الله برشمرد و تصریح کرد: از اینجا مشخص می شود ریشه تروریستی خواندن حزب الله لبنان در کجا وجود دارد. همان کسانی که در سوریه بحران ایجاد کردند و در جنگ های مختلف در کنار صهیونیست ها قرار گرفتند و متحد آنها بودند، امروز حزب الله را تروریست می نامند؛ این نهایت ذلت، خفت و خواری برای دولت های مرتجع است.

حزب الله متحد ملت و دولت سوریه است

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل منطقه ای کاملا مشخص است، ادامه داد: سیاست ما دفاع از ملت ها، گروه ها و جریاناتی است که با صهیونیست ها مبارزه می کند. این سیاست مورد حمایت همه جانبه ملت ایران نیز است.

وی ادامه سیاست های انقلابی را وظیفه تمامی دولت های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: تمامی دولت ها باید در دیپلماسی خود به این سیاست توجه کنند. دستگاه دیپلماسی کشور امروز باید از تمام ظرفیت های خود استفاده کرده و از حقوق ملت های مبارز و گروه های مبارز دفاع کند.

سردار جوانی حزب الله را متحد جمهوری اسلامی ایران و مدافع حقوق مسلمانان برشمرد و افزود: حزب الله در خط مقدم مبارزه قرار دارد و از جریانات محوری در جبهه مقاومت است.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه تقویت حزب الله را در راستای تامین منافع ملی و امنیت ملی ایران دانست و خاطرنشان کرد: امروزه کشورهای محور مقاومت در راستای تامین نیازهای خود یک نوع هم افزایی با یکدیگر دارد.

وی تصریح کرد: حمایت، پشتیبانی و دفاع جمهوری اسلامی ایران از حزب الله در حقیقت حمایت و دفاع از منافع ملی و امنیت ملی کشور است. دستگاه دیپلماسی از تمام ظرفیت های خود استفاده کرده و در نهادها و سازمان های بین المللی با عواملی که به دنبال تضعیف حزب الله هستند، مقابله کند.

ادامه سیاست های انقلابی؛ وظیفه تمامی دولت های جمهوری اسلامی ایران

سردار جوانی با تاکید بر اینکه ما ابزارهای زیادی را امروزه در اختیار داریم، افزود: متاسفانه کسانی که امروز دم از مبارزه با تروریسم در جهان می زنند، پشتیبان اصلی تروریست ها هستند؛ در دستگاه دیپلماسی نباید از این موضوع غفلت شود.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: اگر می خواهیم در فضای پسابرجام با غرب همکاری داشته باشیم باید به این نکته نیز توجه کنیم که آنها وقتی شعار مبارزه با تروریسم را می دهند دقیقا مشخص باشد که منظورشان چیست؟ حضور جمهوری اسلامی، حزب الله و روسیه در سوریه در راستای مبارزه با تروریسم است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که منافقین را در کنار خود پناه داده اند، حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی معرفی می کنند. سیاست جمهوری اسلامی در دستگاه دیپلماسی باید با شفافیت و جدیت بیشتری دنبال شود.

سردار جوانی با اشاره به اینکه با یک نوع عوام فریبی در سطح جهان مواجه هستیم، افزود: دستگاه دیپلماسی باید با روشنگری ها و افشاگری ها به این نوع عوام فریبی ها پایان دهد.