به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش»، در پی انتشار برخی مطالب درباره قیمت بلیت تئاتر-ارکسترال «آرش»، روابط عمومی این گروه نمایشی برای اطلاع دقیق مخاطبان و رسانهها توضیحاتی ارائه داد.
در این توضیحات آمده است:
بلیت این اثر در ۹ سطح قیمتی عرضه شده که از ۹۹۰ هزار تومان آغاز میشود. رقم ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان که در برخی تیترها و مطالب بهعنوان «قیمت بلیت آرش» بازتاب یافته، بالاترین رده قیمتی و صرفاً متعلق به بخش محدودی از صندلیهای سالن است؛ و تعمیم این رقم به قیمت اصلی بلیتهای «آرش»، تصویری دقیق از ساختار فروش این اثر ارائه نمیکند.
بخش عمده ظرفیت سالن در ردههای میانی و پایینتر قیمتگذاری شده است تا گروههای اجتماعی مختلف توان انتخاب از میان طیف متنوعی از قیمتها را داشته باشند. وجود چند رده ممتاز در یک سالن ۲۲۰۰ نفره، امری متفاوت از آن است که قیمت تمام یا بخش عمده بلیتهای یک اثر با بالاترین رقم آن معرفی شود.
مهمتر اینکه تئاتر ارکسترال «آرش» پروژهای صد درصد متعلق به بخش خصوصی و متکی بر سرمایهگذاری خصوصی است. این اثر از هیچگونه بودجه مستقیم و غیرمستقیم دولتی و عمومی برخوردار نیست. طبیعتاً الگوی اقتصادی یک پروژه خصوصی نمیتواند با آثاری که از بودجه عمومی، حمایت سازمانی، امکانات دولتی یا انواع یارانههای مستقیم و غیرمستقیم بهرهمندند، مقایسه شود.
پروژههای بزرگ و مشابهی که با «آرش» مقایسه میشوند، عمدتاً با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم نهادهای دولتی و عمومی تولید و اجرا میشوند و بخش زیادی از هزینههای تولید، سالن، امکانات، زیرساخت یا سایر مخارج آنها از محل منابع عمومی تأمین میشود. طبیعی است آن دسته از آثار که از چنین پشتوانهای برخوردارند، بتوانند بلیت خود را با الگویی متفاوت قیمتگذاری کنند.
تئاتر-ارکسترال «آرش» یک پروژه تئاتر معمولی نیست، بلکه ترکیبی است بسیار متفاوت و گسترده از نمایش، موسیقی و ارکستر زنده که با حضور مجموعه بزرگی از بازیگران، نوازندگان، طراحان و عوامل هنری و فنی، برای ارائه تجربهای جدید در مقیاسی متفاوت شکل گرفته است.
همزمان باید توجه داشت، خصوصی بودن پروژه به معنای بیتوجهی به امکان دسترسی گروههای مختلف مخاطبان نیست. در سیاستگذاری آرش علاوه بر حفظ ردههای اقتصادیتر بلیت، طرحهایی برای اختصاص بخشی از ظرفیت اجراها به دانشجویان، هنرجویان، معلمان و برخی گروههای فرهنگی و اجتماعی با شرایط حمایتی برنامهریزی شده است.
از رسانههای محترم انتظار میرود در بازتاب موضوع قیمت بلیت، مجموعه ساختار قیمتگذاری اثر را مورد توجه قرار دهند. انتخاب بالاترین رقم از میان ۹ سطح قیمت و معرفی آن بهعنوان «قیمت بلیت آرش»، بدون اشاره به قیمت آغازین، تعداد زیاد صندلی در ردههای مختلف و سهم محدود صندلیهای با بهای بالاتر، تصویری ناقص از واقعیت فروش این اثر هنری به مخاطب ارائه میکند.
گروه سازنده «آرش» نقد و واکنش مخاطبان را با دقت و احترام دنبال میکند، اما معتقد است ارزیابی منصفانه قیمت یک رویداد فرهنگی باید بر اساس طیف قیمتها، مقیاس و کیفیت تولید، مدل تأمین مالی، موقعیت صندلیها و تجربهای که به مخاطب ارائه میشود صورت گیرد؛ نه صرفاً بر اساس بالاترین قیمت تعداد محدودی از صندلیهای سالن.
حجم و شدت برخی فضاسازیهای رسانهای پیرامون «آرش»، آن هم پیش از آنکه مخاطبان امکان قضاوت درباره خود اثر و کیفیت نهایی آن را پیدا کنند، برای گروه سازنده قابل تأمل است. طبیعی است ورود یک پروژه بزرگ، مستقل و کاملاً خصوصی با این ابعاد تولید، ترکیب هنرمندان و استاندارد اجرایی، معادلات موجود در این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد و واکنشهایی نیز در پی داشته باشد.
گروه «آرش» ترجیح میدهد بهجای ورود به حاشیهسازیها و رقابتهای رسانهای، پاسخ خود را روی صحنه و با کیفیت اثر به مخاطبان ارائه کند. در نهایت این مخاطبان هستند که درباره ارزش هنری، کیفیت تولید و تناسب قیمت بلیت با تجربهای که دریافت میکنند قضاوت خواهند کرد.
این بیانیه نیز صرفاً برای احترام به آن دسته از مخاطبانی که ممکن است به همه اخبار و واقعیتهای این پروژه دسترسی ندارند صادر شده تا مشخص شود طراحان پروژه «آرش» بیخبر از روزگار و مخاطبان فرهنگی خود نیستند.»
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