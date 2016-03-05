«آواز ملکه» در بازار نشر پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آواز ملکه» بهعنوان یکی از کتابهای داستانی مجموعه «ملکه سرخ» نوشته ویکتوریا اویارد به تازگی با ترجمه محمدصالح نورانی زاده، توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این مجموعه فانتزی نوجوانان در دنیایی اتفاق میافتد که توسط رنگ خون، دو قسمت شده است؛ سرخ برای مردم معمولی، و نقرهای برای مردم برتر که تواناییهای خارقالعادهای دارند. مجموعه «ملکه سرخ» یک مجموعه فانتزی ۶ جلدی است که ۴ جلد آن، به عنوان سری اصلی، و ۲ جلد دیگر آن به عنوان سری فرعی شناخته می شوند. از مجموعه کتابهای سری اصلی، تا به حال «ملکه سرخ» چاپ شده که توزیعش از هفته پیش آغاز شد و «شمشیر شیشهای» هم به زودی از این مجموعه چاپ خواهد شد.
مر، دزد خیابانیای که هر چه بتواند میدزدد تا به خانوادهاش کمک کند، سعی دارد بهترین دوستش را از سربازگیری و رفتن به ارتش نجات بدهد. این ماموریت باعث میشود او در نهایت به قصر برسد، و در آنجا جلوی پادشاه و دیگر اعضای شورا، قدرتهای خاصی از خود بروز بدهد، قدرتهایی که مناسب یک سرخ نیستند. برای مخفی کردن این اتفاق شگفتانگیز، پادشاه داستانی ساختگی دربارهی گذشتهی مر به عنوان یک شاهدخت گمشده درست میکند و ترتیبی میدهد تا او با یکی از پسران خودش ازدواج کند.
در ادامه داستن این کتاب، مر جزئی از دنیای نقرهای میشود اما در عین حال به جنبش محافظان سرخپوش هم کمک میکند که گروهی است که برای ایجاد انقلاب سرخ تلاش میکند. با جلو رفتن نقشه انقلاب، مر بین تلاش برای پیروزی این گروه و احساسات خودش گرفتار میشود.
از مجموعه کتابهای سری فرعی هم، «آواز ملکه» به تازگی با ۸۰ صفحه و قیمت ۵۰ هزار ریال چاپ شده و «زخمهای پولادین» هم به زودی در ۱۳۱ صفحه، چاپ خواهد شد.
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