به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتابسرای تندیس به تازگی دو ترجمه از آثار ادبیات جهان را منتشر و راهی بازار نشر کرده است. یکی از این کتاب‌ها «حفره‌های تاریک لونا» نوشته رابرت آنسون هانیلاین است که توسط الهام حق پرست به فارسی ترجمه شده است.

نام رابرت آنسون از جمله اسامی نویسندگانی است که وقتی نام ادبیات علمی تخیلی مطرح می‌شود، به ذهن متبادر می‌شود. این نویسنده در کنار آیزاک آسیموف و آرتور سی کلارک یکی از سه غول ادبیات علمی تخیلی دنیا محسوب می‌شود. دنیای ذهنی آنسون مملوء از پیش‌بینی‌های علمی و مهندسی آینده‌نگرانه است. درون مایه‌های داستان‌هایی او شامل عناوینی می‌شد که تا پیش از او در این حد اعلاء به کار برده نشده بود.

فردگرایی، آزادی خواهی و آینده اندیشی جز لاینفک آثار رابرت آنسون بوده و موجب تولید آثاری شد که هم با اقبال عمومی همراه بود و هم نظر منتقدان سرسخت دنیای تخیل را به خود جلب کرد. گواهی این ادعا دریافت جوایز معتبر ادبی چه در زمان حیات و چه نیم قرن پس از مرگ او است.

ترجمه کتاب «حفره‌های تاریک لونا»، مجموعه ای داستان های منتخب این نویسنده است که گوشه‌ای کوچک از تخیل و تخصص او را در این زمینه نشان می‌دهد و به تازگی با قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب «غم‌های کوچک» دیگر کتاب جدیدی که این ناشر به تازگی چاپ کرده، اثر آلیستر مک لاود است که با ترجمه محمد جوادی به چاپ رسیده و داستانی پسا‌مدرن با موضع مهاجرت و اهمیت‌دادن به خانواده و روابط انسانی را در بر می گیرد.

در این داستان، خاطره‌هایی که آلکساندر مک‌دونالد، دندان‌پزشک موفق تعریف و مخاطب را با غم‌ها و شادی‌هایش شریک می‌کند همه‌ انسان‌ها به شکلی متفاوت آنها را درک کرده‌اند. داستان با دیدار این دندان‌پزشک از برادر بزرگش آغاز می‌شود و آرام خواننده را در مسیر داستان قرار می‌دهد. توصیف دقیق و همراه با جزئیات از طبیعت کانادا و کارگران مهاجر در سرزمین تازه کشف‌شده‌ کاناد، کشته‌شدن یکی از افراد خاندان مک‌دونالد که در ظاهر تصادفی به‌نظر می‌رسد، در کنار فلاش‌بک‌های متعدد راوی به دوران کودکی، از این رمان، اثر ادبی ارزشمندی ساخته که بالغ بر ۷ جایزه معتبر بین‌المللی از جمله ایمپک دوبلین سال ۲۰۰۱ را از آن خود کرده است.

فضای داستان «غم‌های کوچک» میان زمان حال و گذشته و دو کشور اسکاتلند و کانادا در حال چرخش است. وجود اصطلاحات و اشعار اسکاتلندی بومی بر زیبایی‌های کتاب افزوده است. مک لاود در این اثر خود، گذری کوتاه بر سرنوشت یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های اسکاتلندی دارد، ضمن اینکه پایان داستان مخاطب را با این سوال مهم تنها می‌گذارد که خوشبختی واقعی در چیست؟ و کجاست؟

این کتاب هم با ۳۲۸ صفحه، در قطع رقعی و قیمت ۱۹۰ هزار ریال منتشر شده است.

توزیع ۲ کتاب یادشده از روز شنبه ۱۷ بهمن در بازار نشر آغاز شده است.