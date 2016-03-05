برگزیدگان چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال صبح امروز شنبه ۱۵ اسفند با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین جمعی از پژوهشگران حوزه فرهنگ در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تهران برگزار شد.

در پایان این مراسم از منتخبین چهاردهمین دوره این جشنواره به شرح زیر تقدیر به عمل آمد:

محور مطالعات دینی فرهنگ:

رتبه اول: درآمدی بر سبک زندگی؛ اعتدال عبادی در سیره معصومان(ع) (کاظم دلیری)

رتبه دوم: نظریه های فرهنگی استاد مطهری (مهدی جمشیدی)

رتبه سوم: به صورت مشترک فلسفه خرافات (یحیی یثربی) و تعامل شیعیان امامیه با دیگر مسلمانان در سه قرن اول هجری (سیدعبدالله حسینی)

همچنین در این بخش آثار مناسبات اهل بیت(ع) با ایرانیان (سیدمحمود سامانی)، الگوی مطلوب سیاست‌گذاری فرهنگی در مسجد (میثم فرخی) و حقیقت صوت غنائی در فقه و لغت (روح الله حاج اسماعیلی) شایسته تقدیر شناخته شدند.

محور مطالعات راهبردی فرهنگ:

رتبه اول: بومی سرودهای ایران (حسن ذوالفقاری)

رتبه دوم: به صورت مشترک به دو اثر بررسی الگوهای مصرف فرهنگی دانشجویی و نسبت آن با نحوه شکل‌گیری هویت اجتماعی (محمد رضایی) و تبارشناسی متون منش ملی ایرانیان (آرمین امیر) تعلق گرفت.

رتبه سوم: مشترکا به مقدمه ای بر روش سیاست‌گذاری فرهنگی (کیومرث اشتریان) و تمدن ایرانی اسلامی از افول تا احیاء (شعیب بهمن)

در این بخش همچنین چشم‌اندازی به تحول ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه شعر و داستان (بهجت السادات حجازی) شایسته تقدیر و اثر بررسی چگونگی و فرآیند تبدیل امر ایلی به امر قومی در ایران (سیدقاسم حسنی) شایسته چاپ شناخته شدند.

محور هنر:

رتبه اول: شهر زیبا؛ مبانی، عوامل و معیارها (محمد نقی زاده)

رتبه دوم: راهبردهای بیان هنری در مناسبات فرهنگی بین الملل جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نمایشگاه های جهانی اکسپو) (فهیمه زارع زاده)

رتبه سوم: به صورت مشترک به دو اثر سنخ شناسی مخاطب های تئاتر در ایران: مطالعه سبک زندگی و انتخاب های ذوقی تماشاگران تئاتر در تهران (اعظم راودراد) و بر ساخت سوژه و تولید و مصرف موسیقی مردم پسند (پاپ) (رضا صمیم)

در این بخش همچنین دو اثر سبک شناسی خوشنویسی قاجار (علیرضا هاشمی نژاد) و طراحی لباس؛ تاثیر و تدابیر خطی (محبوبه الهی) شایسته تقدیر و همچنین اثر تعامل فرهنگ و معماری؛ تبیین مولفه های فرهنگی موثر بر معماری ایران در دوره معاصر (منوچهر معظمی) شایسته چاپ تشخیص داده شدند.

محور ارتباطات:

رتبه اول: سینمای ملی و جهانی شدن (شهاب اسفندیاری)

رتبه دوم: فرهنگ تلویزیونی و زندگی روزمره جوانان؛ در روایت و مصرف سریال های پربیننده تلویزیونی (محمد فتحی نیا)

رتبه سوم: مطالعات دو فضایی شدن بازی های رایانه ای؛ رویکرد ارزشی- بومی به بازی ها (سیدسعیدرضا عاملی)

در این بخش همچنین آثار اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران (اسدالله بابایی فرد- باقر ساروخانی) و طراحی نظریه سیاستی فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (سیدمجید امامی) شایسته تقدیر شناخته شدند.