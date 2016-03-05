به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در این کنگره، بیش از ۵۵۰ خانواده محترم شهدای انتظامی و مرزبانی که عزیزان آن ها در این خطه از سرزمین ایران اسلامی برای استقرار امنیت به شهادت رسیده اند، شرکت خواهند کرد.

وی افزود: نیروی انتظامی با توجه به وظیفه ذاتی خود در برقراری نظم و امنیت جامعه و برخورد قاطع و مقتدرانه با قاچاقچیان مسلح و اخلال گران نظم عمومی، همواره در پیشانی و خط مقدم این ماموریت است.

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مجموعه نیروی انتظامی همواره در اجرای این ماموریت خطیر و عظیم، شهدای عزیز و بزرگواری برای تحقق امنیت پایدار در تمام نقاط کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان تقدیم کرده است و با توجه به تاکیدات فراوان ایشان بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان انتظامی استان، این فرماندهی اقدامات خود را از یک سال گذشته برای برگزاری یادواره سرداران و دو هزار شهید نیروی انتظامی در استان آغاز کرده است.

وی تاکید کرد: همچنین مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، هفته آینده همزمان با برگزاری این یادواره، ۱۹۱ طرح امنیتی، حفاظتی و پدافندی در سیستان و بلوچستان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سیستان و بلوچستان رتبه نخست کشف مواد مخدر را در کشور دارد

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان به رشد ۱۰۰ رصدی کشفیات مواد مخدر استان اشاره کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته اکنون این استان رتبه نخست کشف مواد مخدر کشور را به دست آورده است.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته اکنون از سوی ماموران نیروی انتظامی ۸۲ هزار و ۵۰۰ کیلو مواد مخدر در سیستان و بلوچستان که مرزهای مشترک بسیاری با کشورهای پاکستان و افغانستان دارد، کشف شده است.

وقوع جرم در سیستان و بلوچستان ۲۴ درصد کاهش داشت

سردار رحیمی تاکید کرد: میزان کشف جرایم استان طی سال ۹۴ بر اساس آمارها، ۹۰ درصد اعلام شده در صورتی که این آمار سال گذشته ۶۴ درصد بود؛ این آمار به خوبی تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی را نشان می دهد که در پی هدیه دادن آرامش به مردم است.

وی گفت: بدانید اگرچه نیروی پلیس به تنهایی مسئول وقوع جرایم نیست اما در مقابل کشف جرم باید پاسخگو باشد، با همین تلاش ها به خصوص اقدام های پیشگیرانه، وقوع جرم که تا پیش از این سیر صعودی داشت امسال با ۲۴ درصد کاهش روبرو بود.