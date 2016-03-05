نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بهمن ماه ۹۴ شاهد افزایش حدود ۳۰ درصدی بارندگی و افزایش حدود دو دهم درجهای دمای هوا نسبت به دوره آماری بلندمدت در استان بودیم و متوسط بارش دی ماه امسال حدود ۸۳ میلیمتر و متوسط دمای هوا هم حدود ۶.۲ درجه سلسیوس بوده است.
مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه بارش سال زراعی جاری تا پایان بهمن (پنج ماه اول سال زراعی ۹۵-۹۴)، حدود ۴۱۹ میلیمتر بوده است، اضافه کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه دوره بلندمدت تنها حدود چهار درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی ۹۴-۹۳ بدون تغییر بوده است.
داداشی افزود: در بین ۱۵ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، نزدیک به نیمی از ایستگاههای بارش اتفاق افتاده نسبت به نرمال افزایش داشته و بیشترین افزایش از رامسر حدود ۴۶ درصد و بیشترین کاهش از بلده حدود ۲۸ درصد بوده که نشان از توزیع ناهمگون مکانی بارش در استان است.
وی تصریح کرد: با توجه به انتظار بارش نرمال همراه با افزایش دما، رعایت و اجرای برنامههای کنترل و مصرف بهینه آب و انرژی برای مواجه با کمبود منابع آبی ضروری است.
مدیرکل هواشناسی مازندران درباره پیشبینی فصلی بارش، اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشآگاهی مدلهای اقلیمی و تحلیل شرایط پدیدههای دور پیوندی تهیهشده در مرکز پیشبینی مرکز ملی اقلیمشناسی سازمان هواشناسی کشور؛ میزان بارش استان طی یک ماه آینده (بهمن ۱۳۹۴- فوریه ۲۰۱۶) گرایش به کمتر از نرمال، اما درمجموع دوره سهماهه اسفند ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵ در حد میانگین بلندمدت پیشبینی میشود.
داداشی در ادامه در مورد پیشبینی دمای هوا، افزود: همچنین میانگین دمای هوا استان طی یک ماه آینده از دهه دوم اسفند ۹۴ تا دهه اول فروردین ۹۵ - فوریه ۲۰۱۶ و در دوره سهماهه اسفند ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵، تا یک درجه بیشتر و فراتر از میانگین بلندمدت پیشبینی میشود.
وی در پایان گفت: پیشبینی فصلی در انتهای هفته اول (دهه اول) هرماه صادر میشود و صحت آن برای سهماهه اول بر اساس آخرین ارزیابی، حدود ۷۰ درصد است.
نظر شما