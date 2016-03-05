به گزارش خبرنگار مهر، جورج وللا وزیر امور خارجه مالت که به تهران سفر کرده است امشب در نشست مشترک با وزیرخارجه کشورمان با تشکر از میزبانی دولت ایران برای وی و هیئت همراه اظهار داشت: بسیار مهربان هستید که میزبانی میهمانانی از یک کشور کوچک را بر عهده داشتید.

وی با بیان اینکه تاریخ شاهد تعهد کشور مالت به صلح و ثبات در جهان بوده است، ادامه داد: در زمان حساسی قرار داریم؛ پس از یک دوره مذاکرات فشرده، ایران نشان داد که به گفتگو و درک متقابل معتقد است و این مسئله قابل تحقق است.

جورج وللا تصریح کرد: ایران نشان داد که تغییرات بزرگ قابل تحقق است و همه متوجه شده اند که تاثیر ایران بر سیاست و اقتصاد جهان، تاثیر بزرگ و قابل توجهی است.

وزیر امور خارجه مالت با اشاره به بررسی زمینه های همکاری دو کشور ایران و مالت در ملاقات وی با ظریف، تصریح کرد: وزرا، تسهیل کننده هستند و این همکاران ما هستند که باید این توافقات را اجرایی کنند.

وی با اشاره به نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و غرب تصریح کرد: تجربه جولای سال گذشته نشان داد که مذاکره می تواند بسیاری از بحران ها را حل کند.

جورج وللا خاطرنشان کرد: در آینده، دو کشور ایران و مالت در زمینه مسائل بیمه ای و کشتیرانی همکاری خوبی خواهند داشت و ما در آغاز این فرایند هستیم؛ ما به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا ناظر اتفاقات هستیم.

وزیر امور خارجه مالت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بن بست سیاسی در لبنان با مداخله خارجی ها و رویکرد کشور مالت در این زمینه، گفت: برای من نگرانی بسیاری در این زمینه وجود دارد که چه اتفاقاتی در لبنان می افتد؛ آن هم کشوری که سالهای سال نشان داده مقاوم است.

وی با اشاره به سابقه طولانی حضور نمایندگان حزب الله در کابینه لبنان، تاکید کرد: اعتقاد دارم در این خصوص باید شاهد اتحاد بیشتری باشیم.

جورج وللا ادامه داد: در یکی از نشست های بروکسل با وزیرخارجه لبنان به این نتیجه رسیدیم که با مشکلات بشردوستانه بسیاری در این کشور مواجه ایم و ایجاد شکاف های بیشتر در این کشور به صلاح نیست و لبنان نیازمند اتحاد است.