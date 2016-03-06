خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها-اسد بابایی: تبریز اصلی‌ترین قطب‌ تولید کفش در کشور است که بخش زیادی از تولیدکنندگان قدیمی صنعت کفش کشور در تبریز فعالیت می‌کنند.

در ماه‌های اخیر با افزایش میزان قاچاق کفش به کشور و رشد واردات کفش از کشورهای ترکیه و چین موجب شده تا این روزها تولیدکنندگان تبریزی حال و روز خوشی نداشته باشند و این صنعت در تبریز با مشکلات متعددی روبه‌رو شود.

گفتنی است که نفس کفش تبریز به دلیل واردات بی‌رویه محصولات ارزان قیمت و بی کیفیت چینی به شماره افتاده است و متاسفانه درسایه بی‌توجهی‌ها و بی‌مهری‌ها و کاهش صادرات شاهد تعطیل شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و قدیمی کفش در تبریز هستیم.

گشت و گذار خبرنگار مهر در بازار تبریز و گفتگو با تولیدکنندگان کفش و چرم حاکی از رکود شدید این صنعت است و به نظر می‌رسد تا چند وقت دیگر و با افزایش سرعت قاچاق، شاهد کم‌رنگ‌تر شدن برند جهانی کفش تبریز باشیم.

جولان کفش‌های چینی و قاچاق در بازار بزرگ تبریز

یکی از قدیمی‌های بازار تبریز که در تولیدی معروفی مشغول به کار است در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کیفیت کفش و چرم تبریز دارای شهرتی جهانی است ولی متاسفانه هم اکنون با توجه به افزایش قاچاق به تبریز شاهد تعطیلی تولیدی‌ها هستیم.

غلامحسن رزاقی با تاکید بر جولان کفش‌های چینی و قاچاق در بازار بزرگ تبریز می‌گوید: باید دولت از واحدهای تولیدی کفش تبریز حمایت کند چراکه صنعت کفش تبریز در کشور و حتی جهان برند است و باید این رویه حفظ شود.

وی سپس با بیان اینکه دولت می‌تواند با جلوگیری از ورود کالاهای چرم چینی از کفش تبریز حمایت کند، می‌افزاید: اجناس بی‌کیفیت چینی بازار کفش تبریز را تسخیر کرده‌اند و مردم نیز به جای خرید کالای داخلی و باکیفیت به دنبال خرید اجناس ارزان هستند.

رزاقی با اشاره به اینکه بازار کفش تبریز در رکود کاملی قرار دارد، ادامه می‌دهد: کفش‌های چینی ارزان قیمت هستند و مردم باتوجه به مشکلات اقتصادی که دارند، بیشتر به سمت این نوع کفش‌های ارزان و بی‌کیفیت می‌روند.

این فعال بازار تبریز سپس اظهار می‌کند: در این سال‌های اخیر قاچاق کفش در تبریز افزایش یافته و با این وضعیت باید منتظر رکود کامل و تعطیلی تمام واحدهای کفش تبریز بود.

صنعت کفش تبریز همچنان در رکود است

یکی دیگر از فعالان بازار کفش تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: صنعت کفش تبریز همچنان در رکود است و با اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و خریدهای عید شدت گرفته ولی همچنان بازار کفش تبریز راکد است و برجام نیز تاکنون نتوانسته تحولی در این بازار ایجاد کند.

حسین علی‌نژاد با اشاره به اینکه صادرات کاهش یافته است و تولیدات نیز برای همین کاهش چشمگیری دارد، ادامه می‌دهد: باید شهرک کفش برای تجمیع فعالیت‌های تولید کنندگان کفش ایجاد شود و دولت بیش از پیش از تولیدکنندگان کفش تبریز حمایت کند.

وی سپس به بالابودن قیمت کفش و چرم تبریز اشاره می‌کند و می‌گوید: همین بالابودن قیمت‌ها باعث شده تا مردم به سمت کالاهای قاچاق، ارزان قیمت و بی‌کیفیت سوق پیدا کنند.

عدم حمایت دولت مشکل اصلی صنعت کفش تبریز

رئیس اتحادیه کفش تبریز در خصوص آخرین وضعیت کفش تبریز و مشکلات این صنعت که باعث شده کفش تبریز با همان کیفیت و مرغوبیت گذشته نتواند در بازارهای رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، می‌گوید: این اتحادیه سه هزار و ۶۸۰ نفر عضو دارد و یکی از بزرگترین اتحادیه‌های اصناف در تبریز است.

علیرضا جباریان فام با بیان اینکه یک هزار و ۸۱۰ واحدی تولیدی کفش در تبریز وجود دارد، می‌افزاید: بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم تبریز از طریق کیف و کفش ارتزاق می‌کنند که رقم فوق العاده بالایی است و نشان از قدمت و اهمیت این صنعت در استان و کلانشهر تبریز دارد.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد کفش چرم کشور در تبریز تولید می شود، می‌گوید: همچنین در تبریز به عنوان پایتخت چرم کشور ۹۰ درصد کفش چرم دست دوز کشور نیز تولید می‌شود.

جباریان فام با اشاره به مشکلات صنعت کفش تبریز اظهار می‌کند: مشکلات این حوزه دو نوع است که یک سری مربوط به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان می‌شود که این مشکلات توسط خود آنها باید برطرف شود، مثل مشکلات و کاستی‌هایی همچون مدل سازی، برند سازی و بازار یابی که باید توسط فعالان صنعت کفش تبریز برطرف شود.

وی دیگر مشکلات این صنعت را نیز عدم حمایت دولت از صنعت کفش تبریز عنوان می کند و می‌گوید: دولت حمایت چندانی از صنعت کفش تبریز نمی‌کند. تولیدکنندگان و فعالان کفش تبریز نیازمند تسهیلات کم بهره و حمایت‌های دولت هستند تا بتوانند تکنولوژی‌های جدیدی وارد این صنعت کنند.

شهرک صنعتی کفش در تبریز ایجاد شود

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز عدم وجود شهرک صنعتی کفش را از دیگر نیازهای استان آذربایجان شرقی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: نیاز است تا یک شهرک صنعتی برای صنعت اول آذربایجان شرقی در تبریز راه‌اندازی شود و همه فعالان و تولیدی‌ها در این شهرک دورهم جمع شوند و کار کنند.

جباریان فام با تاکید بر اینکه تهیه مواد اولیه مرغوب برای تولید کفش دیگر مشکل ما در تبریز است، می‌گوید: باید دولت حمایت‌های ویژه‌ای از صنعت کفش تبریز انجام دهد.

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز به ضرورت ایجاد دانشگاه کفش تاکید می‌کند و می‌افزاید: باید صنعت کفش تبریز علمی سازی شود و دانشجویان علاقه مند وارد این حوزه شوند.

وی در خصوص مشکلات کارگاه‌های تولیدی کفش در تبریز نیز می‌گوید: کارگاه‌ها نمی‌توانند به راحتی پروانه کسب بگیرند و کارگران خود را بیمه کنند که این مسائل ضربات سنگینی به صنعت کفش تبریز وارد کرده است.

جباریان فام با بیان اینکه رکود در بازار کفش تبریز حاکم است، می‌گوید: ترکیه ای‌ها بر روی بازار تبریز هدف گذاری کرده‌اند و می‌خواهند این بازار بزرگ را که تامین کننده سایر بازارهای کفش کشور است را در دست بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه واردات بی رویه کفش چینی و ترکیه‌ای باعث بیکاری تعداد زیادی از واحدهای کفش تبریز شده است، ادامه می‌دهد: به مسئولان هشدار می‌دهم که اگر جلوی واردات این کفش های بی‌کیفیت گرفته نشود تبریز جایگاه خود را در صنعت کفش کشور از دست می‌دهد و ضربات سنگینی به این حوزه وارد می‌شود.

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز با تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کفش می‌گوید: وضعیت رکود باعث شده تا هم اکنون کارگاه‌های تولیدی کفش با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی خود کار کنند.

ضرورت برندسازی کفش تبریز

جباریان فام بر ضرورت برندسازی برای کفش تبریز تاکید می‌کند و می‌افزاید: در تبریز تیم مخصوصی برای برند سازی ایجاد کرده ایم که تولیدی‌ها موظف هستند برای خود برندهای مخصوصی ثبت کنند و بر روی مباحث بازاریابی و مدل سازی متمرکز شوند.

وی با بیان اینکه دولت خود را از بحث صادرات کنار کشیده است، می‌گوید: در آفریقا و کشورهای همسایه بازارهای خوبی برای صادرات کفش وجود دارد ولی دولت کمکی در این زمینه به فعالان صنعت کفش نمی‌کند.

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز با بیان اینکه توان برگزاری نمایشگاه های معرفی کفش تبریز را در خارج از کشور نداریم، ادامه می‌دهد: دولت می تواند با حمایت از فعالان این بخش زمینه صادرات تولیدات باکیفیت کفش تبریز را به خارج از کشور فراهم کند.

وی در خصوص کشورهایی که هم اکنون کفش تبریز به آنها صادر می‌شود، نیز می‌گوید: کفش تبریز به کشورهای روسیه، آذربایجان، اوکراین، امارات، پاکستان و افغانستان صادر می‌شود ولی حجم این مبادلات اندک است که اگر دولت حمایت کند شاهد شکوفایی این صنعت در کشور و به خصوص تبریز که پایتخت کفش است، خواهیم بود.

هشدار نسبت به از دست رفتن موقعیت تبریز در صنعت کفش کشور

جباریان فام در خصوص میزان گردش مالی صنعت کفش تبریز نیز می‌گوید: گردش مالی بالا است ولی چون بازار در رکود قرار دارد گردش مالی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

وی سپس می‌افزاید: اگر دولت از ما حمایت نکند از تولید کننده برتر کشور به وارد کننده اصلی کفش تبدیل می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه تبریز جایگاه خود را در صنعت کفش کشور حفظ کرده است، ادامه می‌دهد: صنعت کفش تبریز به عنوان یکی از صنایع ریشه‌ای و با قدمت بیش از ۱۷۰ سال، نیازمند توجه دولت است.

جباریان فام سپس می‌گوید: تبریزی‌ها اولین نفراتی در کشور بودند که کفش به پا کردند و این زمینه‌ای شد تا در این نقطه از کشور تولید کفش رونق گیرد و مردم آن به کفش اهمیت دهند.

وی با بیان اینکه کفش تبریز در کشور مارک معتبری است، می‌افزاید: متاسفانه واردات کفش به ویژه کفش ‌های چینی و ترکیه‌ای به معضل اصلی تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است که باید دولت با این مسئله مقابله کند.

با همه این اوصاف نیاز است تا دولت با جلوگیری از ورود کالاهای چرم چینی و حمایت از شهرک کفش برای تجمیع فعالیت‌های تولید کنندگان کفش گام مهمی در حمایت از صنعت کفش تبریز بردارد.