مهرداد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات حرفه‌ای گلف بانوان اظهار کرد: هدف از تفکیک مسابقات آماتوری و حرفه‌ای ایجاد فرصت بیشتر برای ورزشکاران نیمه‌حرفه‌ای و فراهم کردن شرایط رقابت عادلانه‌تر برای حضور در جمع برترین‌های کشور است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از برگزاری موفق مسابقات برترین‌های گلف آقایان در چهار فصل طی سال گذشته تصمیم گرفتیم این طرح را در بخش بانوان نیز اجرا کنیم. بر همین اساس امسال مسابقات حرفه‌ای بانوان در چهار فصل پیش‌بینی شده که دو فصل آن برگزار شده و دو فصل دیگر نیز تا پایان سال برگزار خواهد شد. حدود ۲۲ گلف‌باز از سراسر کشور در این رقابت‌ها حضور دارند و نتایج آن یکی از شاخص‌های اصلی انتخاب اعضای تیم ملی بزرگسالان بانوان خواهد بود.

جمشیدی با اشاره به ارتقای سطح فنی مسابقات اظهار کرد: این رقابت‌ها برای نخستین بار مطابق با استانداردهای بین‌المللی و در چهار راند برگزار می‌شود تا بازیکنان حرفه‌ای علاوه بر حضور در رقابت‌های سطح بالا فرصت ارتقای رنکینگ و توانایی‌های فنی خود را نیز داشته باشند.

دبیر فدراسیون گلف درباره برنامه‌های توسعه این رشته در بخش تجهیزات و زیرساخت‌ها تصریح کرد: فدراسیون تلاش کرده است تجهیزات گلف را تهیه و به‌صورت رایگان در اختیار هیئت‌های استانی قرار دهد تا این تجهیزات نیز به‌صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد. همچنین استعدادیابی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی فعالیت فدراسیون دنبال می‌شود. در بخش زیرساخت‌ها نیز بازسازی و بهسازی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب در دستور کار قرار گرفته و مراحل و فرآیندهای قانونی آن انجام شده است. امیدواریم تا پایان سال این زمین در اختیار فدراسیون قرار بگیرد تا شرایط استانداردتری برای فعالیت ورزشکاران فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به حضور گلف در بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: از وزیر ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک به دلیل حمایت‌های صورت‌گرفته تشکر می‌کنم. برای نخستین بار در تاریخ گلف کشور این رشته در برنامه بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفته است و این اتفاق زمینه‌ساز اتخاذ سازوکارهای جدیدی برای رشد بازیکنان و برنامه‌ریزی با هدف کسب مدال در رویدادهای آینده شده است.

جمشیدی افزود: حضور در بازی‌های آسیایی اگرچه با نتایج خوبی همراه بود اما نتایج به‌دست‌آمده مطلوب و مورد انتظار ما نبود. به همین دلیل برنامه‌ریزی مستمری را برای یک بازه ۴ تا ۶ ساله در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم در دوره‌های آینده به کسب مدال در رقابت‌های آسیایی و بین‌المللی فکر کنیم. در همین راستا سرمربی تیم ملی نیز برنامه‌های خود را برای ارتقای سطح فنی بازیکنان دنبال می‌کند.

دبیر فدراسیون گلف درباره استفاده از ظرفیت گلف‌بازان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز گفت: بازیکنان ایرانی در سطح حرفه‌ای در کشورهای مختلف حضور دارند که قطعا می‌توانند به گلف ایران کمک کنند اما تمرکز اصلی فدراسیون در حال حاضر بر رشد و توسعه بازیکنان داخلی است. این ورزشکاران در کشورهای محل اقامت خود از امکانات و فرصت حضور در مسابقات متعددی برخوردارند در حالی که تلاش ما این است استعدادهای داخل کشور را شناسایی و پرورش دهیم.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت زیرساخت‌ها در کشور استعدادهای بزرگی در گلف ایران داریم که با برگزاری دوره‌های آموزشی و فنی و بهره‌گیری از مربیان خارجی می‌توانند سطح خود را ارتقا دهند و به جایگاه بازیکنان حرفه‌ای برسند. در هشت سال اخیر نیز تمرکز ما بر شناسایی و پرورش استعدادهای داخلی بوده و در شرایط فعلی ضرورتی برای استفاده از بازیکنان خارجی یا لژیونرها نمی‌بینیم.