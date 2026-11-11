به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، مستند «فرمانده هرمز» به کارگردانی داوود مرادیان به روایت رخدادهای نظامی دوران فرماندهی دریابان شهید علیرضا تنگسیری در نیروی دریایی سپاه و زبان مقابله او با ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.

در این مستند راهبردهای رهبر شهید انقلاب اسلامی برای توسعه و تقویت نیروی دریایی سپاه، از جمله متحرک‌سازی، اقیانوسی‌شدن و استفاده از قابلیت بستن تنگه هرمز به‌عنوان یک ظرفیت دفاعی در برابر تهدیدهای فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«فرمانده هرمز» محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح است.

عوامل این مستند عبارتند از نویسنده و کارگردان: داوود مرادیان، تهیه‌کنندگان: داوود مرادیان و میثم کریمی، مدیران تولید: بشیر ادهمی و رضا دشتی، مدیران تصویربرداری: حسین قنبری و علی حیدری، تدوین: ارمیا مرادیان و صداگذاری: محمد پارسانی.

«فرمانده هرمز» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.