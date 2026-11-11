به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه سعودی «الریاض» از نزدیک شدن کارلوس کی‌روش سرمربی پرتغالی به نیمکت تیم ملی فوتبال عربستان خبر داد.

این روزنامه اعلام کرد کی‌روش به هدایت تیم ملی عربستان نزدیک شده و احتمال دارد جانشین جورجوس دونیس سرمربی یونانی این تیم شود. قرارداد دونیس با تیم ملی عربستان حدود دو ماه دیگر به پایان می‌رسد.

کارلوس کی‌روش سابقه هدایت تیم‌های ملی پرتغال، ایران، مصر و کلمبیا را در کارنامه دارد و همچنین تجربه مربیگری در چند باشگاه را کسب کرده است.

او از سپتامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ هدایت تیم ملی مصر را برعهده داشت. کی‌روش همچنین با تیم ملی مصر به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ راه یافت.

کارلوس کی روش پیش از این هدایت تیم های ملی فوتبال پرتغال، ایران (2 بار)، کلمبیا، مصر، قطر، عمان و غنا را بر عهده داشته است.