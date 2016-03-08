مشترکان همدانی ۸۷۳ میلیارد ریال به شرکت برق بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی رضا تیموری ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان همدان با بیان اینکه صنعت برق یکی از حیاتی ترین موارد در زندگی کنونی بوده است، اظهار داشت: توجه به این صنعت و صرفه جویی در انرژی برق از جمله مواردی بوده که باید به آن توجه کرد.

تیموری با بیان اینکه ۶۸۳هزار مشترک برق در استان همدان وجود دارد، گفت: میزان مصرف برق در بخش خانگی ۳۲درصد، در بخش کشاورزی ۳۳درصد و در بخش صنعت نزدیک به ۲۸ درصد است.

وی با اشاره به اینکه شرکت برق استان همدان رتبه ۳۴را در وصول بدهی بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور داشته است، بیان داشت: ادارات تابعه استان همدان مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به شرکت برق بدهی دارند.

تیموری اضافه کرد: در مجموع ادارات و و نهادهای استان همدان ۳۷۰ میلیارد ریال به شرکت برق بدهکار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه طلب شرکت برق استان همدان در مجموع ۸۷۳ میلیارد ریال از همه مشترکان در استان همدان از جمله مشترکان خانگی طلب کار است، اظهار داشت: از این مبلغ بدهی ۳۵میلیارد ریال آن در بخش خانگی است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۸۷درصد از بدهی شرکت برق از مشترکان وصول شده است، گفت: این میزان در سال گذشته ۹۲درصد بوده است. شرکت برق با مشکلات مختلف مانند کمبود منابع مالی و افزایش بدهی صنعت برق به پیمانکاران و جلب اعتماد سرمایه گذاران و مشکل پیک بار در تابستان رو به رو است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه در بحث در این حوزه سه محور آموزشی، نظارت و ارزیابی را دنبال می کنیم، گفت: نظارت بر دستگاه ها در مورد اقامه نماز بر اساس توافق های اعلام شده از تهران است.

سید مرتضی حسنی حلم ادامه داد: در سال گذشته ستاد تسهیلات نوروزی استان همدان جزو برترین‌ها در بحث نماز بود و امسال نیز امیدواریم بحث اقامه نماز جدی دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه در دستورالعمل ها و شیوه نامه‌ها توجه به اسناد بالا دستی شامل آیین نامه توسعه نماز است، گفت: از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می خواهیم که در بودجه ها هزینه های دینی و ورزشی و ترویج فرهنگ نماز را مورد توجه قرار دهند.

حسنی حلم اظهار کرد: وضعیت دستگاه های اجرایی استان در مورد اقامه نماز وضعیت مناسبی است اما باز هم جای کاردارد.