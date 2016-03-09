به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر علی حاجی زاده در حاشیه بخش پایانی رزمایش موشکی اقتدار ولایت که صبح امروز در ارتفاعات البرز شرقی برگزار شد، در خصوص پیام درون مرزی این رزمایش اظهار داشت: رزمایش اقتدار ولایت به منظور ارتقای آمادگی و توان یگان ها و پایگاه های موشکی ما در سراسر کشور بود که این کار از یک هفته قبل شروع شد.

وی ادامه داد: این موشک ها از ارتفاعات البرز سواحل مکران را مورد هدف قرار خواهد داد. برد این موشک ها ۱۴۰۰ کیلومتر خواهد بود. البته برد واقعی آنها بیش از دو هزار کلیومتر است.

حاجی زاده خاطرنشان کرد: سکوی پرتاب و همه تجهیزات این موشک ها کاملا ایرانی است و جوانانی که این موشک ها را شلیک می کنند از جوانان نسل سوم انقلاب هستند. این توانمندی محصول تحریم ها و فشارهای دشمن است.

فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه با بیان اینکه طبیعتا هرچه دشمنان تحریم ها و فشار را بیشتر کند واکنش سپاه پاسداران و نیروهای ارزشی و انقلابی به دشمنان حرکت مضاعف و تلاش مضاعف خواهد بود افزود: توانمندی هایمان را افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان ما پس از برجام امنیت ملت ایران را مورد هدف قرار گرفته اند، گفت: این تحریم در واقع به منظور تضعیف امنیت ملت شریف ایران است.

حاجی زاده افزود: این موشک با برد دو هزار کیلومتر امروز سواحل مکران را مورد هدف قرار داد و اگر می خواستیم با برد بیشتر بزنیم به داخل دریا می رفت.

فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه در ادامه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به آخر خط رسیده است افزود: این رژیم امروز مستأصل است و توسط کشورهای اسلامی محاصره شده و ملت ها بیدار شده اند.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که مقام معظم رهبری پیش بینی کرده عمر این رژیم طولانی نیست گفت: قبل از اینکه نیاز به زدن با موشک باشد آنها فروخواهند پاشید.

حاجی زاده با بیان اینکه مهم این است که ما دشمنی دشمنان که در راس آنها آمریکا است را باور کرده ایم، تصریح کرد: در این ۴ دهه مردان مردی اراده داشتند و به دنبال این بودند که کشور توانمند شود و تولید قدرت کنیم و امنیت قوی در کشور برقرار شود.

فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه خاطرنشان کرد: ما همه چیز را براساس شرایط جنگی واقعی پیش بینی کرده ایم و دشمنی دشمنان را جدی گرفته ایم.

وی افزود: در بحث موشکی ایده ها، موشک ها و سکوها کاملا ایرانی است و نیروهای کاربرنده آن از نسل سوم انقلاب هستند.

حاجی زاده در ادامه درخصوص عملکرد رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: شما شاهد شرارت های رژیم صهیونیستی در منطقه هستید و این رژیم کودک کش منطقه را به آتش کشیده و برخی دولت های مرتجع منطقه با آنها هم‌پیمان شده اند.

فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه با بیان اینکه این کشورها حزب الله را که با گروه های تکفیری و تروریست ها مقابله می کند، جزو لیست تروریست ها قرار می دهند، اظهار داشت: طبیعی است که اینها توطئه صهیونیست ها است.

وی درخصوص رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مورد سوریه گفت: ما کنار ملت سوریه و دولت این کشور هستیم و تشخیص اینکه چه کمکی صورت بگیرد با دولت سوریه خواهد بود.

حاجی زاده درخصوص چرایی تولید موشک های برد بلند اظهار داشت: علت اینکه موشک های دو هزار کیلومتری تولید کردیم به خاطر دشمنان دورمان یعنی رژیم صهیونیستی بود که بتوانیم آنها را در فاصله امن در هر نقطه مورد هدف قرار دهیم.

فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه افزود: اگر آنها شرارت کنند تونل ها و سیلوهای ما در ایران گسترش بیشتری خواهد یافت؛ حماقت کنند پاسخ سختی خواهیم داد.