ادیب سلطانی مثال و اسوه اهل دانش و فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته ( سه شنبه ۱۸ اسفندماه) رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با حضور در بیمارستان ایران­مهر از دکتر میرشمس ­الدین ادیب سلطانی استاد زبان­­شناسی و فلسفه کشور عیادت کرد و در جریان روند درمان ایشان قرار گرفت.

در این دیدار دکتر مصلح رئیس دانشکده ادبیات و زبان­شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر الستی معاون فرهنگی و دکتر موسوی‌کوهپر معاون توسعه ‌مدیریت‌ و منابع بنیاد ملی نخبگان نیز حضور داشتند، دکتر ادیب‌سلطانی با ابراز خوشحالی بسیار از دیدار دکتر داوری اردکانی و تشکر از مسئولان و معاونان بنیاد ملی بنیاد ملی نخبگان، بر لزوم ارج­ نهادن به شخصیت‌های فاخر کشور و قدرشناسی از آنان تأکید کرد و اظهار داشت: ایران سرزمین بزرگان فرهنگ و هنر و علم است و هر شهر و روستای آن زادگاه چهره‌های بزرگ است که حتی شهرت جهانی نیز دارند.

ادیب‌سلطانی در ادامه به ویژگی‌های منحصربه فرد زبان فارسی اشاره کرد و گفت: تئوری­ ای وجود دارد مبنی بر اینکه تنها با زبان فارسی می‌توان شعر سرود. نظم زبان فارسی در بین تمام زبان‌ها شاخص و سرآمد است. به معنایی می‌توان ادعا کرد زبان فارسی بهترین الگو برای زبان جهانی است.نویسنده کتاب language وقتی با زبان فارسی مواجه می‌شود، می‌گوید Persian high Prestige!. این عبارت قدر و منزلت زبان فارسی را نشان می­دهد.

وی افزود: امروز همه دنیا به صلابت و زیبایی شعر فارسی اذعان دارند و این اشعار به حدی با روح آدمی عجین است که حتی مردمان زبان‌های غیرفارسی نیز به خوبی می‌توانند زیبایی صورت و مفهوم آن را درک کنند. به عنوان مثال امروز شعر مولانا در امریکا پرفروش‌ترین کتاب است و یا رباعیات خیام پس از انجیل پرتیراژترین کتاب در کشورهای مسیحی است. بنابراین هر ایرانی باید به ملیت و سرزمین خود ببالد،نباید منفی‌باف بود و فقط جنبه‌های منفی فرهنگ را دید. فرهنگ سرزمین ایران به حدی غنی و فاخر است که همواره باید به ایرانی‌بودن خود افتخار کنیم.

داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم نیز در این دیدار ضمن اظهار خوشوقتی از بهبود وضع سلامت آقای دکتر ادیب سلطانی، ایشان را صاحب نظری خواند که دانش و آزادگی را توأم دارد. داروی اردکانی، ادیب سلطانی را مثال و اسوه اهل دانش و فرهنگ خواند و از اینکه ایشان را ملاقات کرده و چند دقیقه­ ای از محضرشان بهره­ مند شده است، اظهار خوشحالی کرد. در پایان این عیادت، رضا داوری‌ اردکانی به منظور پاسداشت شخصیت علمی- فرهنگی استاد میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی و تقدیر از خدمات و آثار کم‌نظیر ایشان لوحی از طرف بنیاد ملی نخبگان به استاد ادیب سلطانی اهداء کرد.

میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی؛ پزشک، فیلسوف، زبان‌شناس، نقاش، نویسنده و مترجم متون ادبی و فلسفی است که در سال ۱۳۱۰ دیده به جهان گشود. ترجمه منطق ارسطو، سنجش خرد ناب کانت و همچنین رساله منطقی-فلسفی ویتگنشتاین به زبان فارسی تنها بخشی از خدمات ارزنده این استاد شاخص است. ایشان به‌زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، یونانی، عربی، ایتالیایی، روسی، عبری، ارمنی، لاتین، پهلوی، اوستایی و زبان‌های پارسی باستان مسلط است.