به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادمان دومین سالگرد میر شمسالدین ادیب سلطانی، متفکر و مترجم برجسته ایرانی، همراه با رونمایی از کتاب «فرزانه خلوتگزین»، یکشنبه ۲۰ مهرماه به همت دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود.
این مراسم با هدف پاسداشت جایگاه علمی و فکری میر شمسالدین ادیب سلطانی و بررسی ابعاد اندیشه و آثار او برگزار خواهد شد.
در این برنامه، غلامرضا کیانی، رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، یوسف طهوری، عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مهدی عظیمی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، محمد کریمی زنجانیاصل، استاد فلسفه و تاریخ علم و عضو پیوسته انجمن حکمت و فلسفه ایران و مجتبی طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره زندگی، آثار و جایگاه فکری ادیب سلطانی سخن خواهند گفت.
در بخش دیگری از این مراسم، از کتاب «فرزانه خلوتگزین؛ یادمان استاد میر شمسالدین ادیب سلطانی» رونمایی میشود.
مراسم یادشده روز یکشنبه، ۲۰ مهرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.
