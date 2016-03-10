۲ نوجوان ۱۶ ساله بر اثر واژگونی خودروی هيوندا در قزوین مصدوم شدند

احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۲:۲۵ شامگاه ۱۹ بهمن‌ماه ماموریتی از سمت دیسپچ مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی استان قزوین به پایگاه فوریت‌های پزشكی رازی اعلام شد كه کارکنان پایگاه پس از گذشت سه دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: این بار واژگونی، خودروی هیوندا النترا در مسیر ابتدای زیرگذر بعد از لشگر ۱۶ زرهی به سمت خیابان شهید بابایی بود.

قاسمی ادامه داد: بعد از رهاسازی مصدومین توسط عوامل آتش نشانی، مصدومین تحویل اورژانس شدند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین تصریح کرد: دو مورد مصدوم كه هر دو آقای ۱۶ ساله بودند كه از نواحی مختلف دچار آسیب‌دیدگی شده بودند، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تكنسین های اورژانس به نام وحید طایفه و چیا حكیمی به بیمارستان شهید رجایی انتقال یافتند.

قاسمی خاطرنشان کرد: امیدواریم علت اصلی این حوادث در این منطقه مشخص و رفع شود تا شاهد این‌گونه حوادث ناگوار در بین شهروندان نباشیم.

یادآور می‌شود٬ از سال گذشته تا كنون شاهد حوادث متعددی در حاشیه پل سیدحسن نصرالله بودیم؛ حوادثی كه بیشتر به واژگونی خودروها شامل می‌شد. خوب است مسئولان امر بررسی کنند که علت اصلی این حوادث٬ مسیر جاده است یا بی‌احتیاطی شهروندان و در هر صورت٬ به موضوع رسیدگی کنند تا شاهد این قبیل حوادث نباشیم.

به راستی واژگونی‌های پل سیدحسن نصرالله تا كی ادامه خواهد داشت؟