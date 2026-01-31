چگنی: بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در استان مرکزی کشف شد

سردار احمدرضا چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی روز گذشته با اقدامات اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر با ۲ دستگاه خودروی سواری، از یکی از استان های جنوبی به سمت استان‌های مرکزی مطلع شدند و این موضوع برای بررسی بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهار محال و بختیاری اطلاع داده شد.

وی افزود: با تکمیل رصدهای اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده و با اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی و با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان چهار محال و در یک عملیات منسجم خودرو های عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان لردگان موفق شدن هر دو خودرو را متوقف و ضمن دستگیری ۲ نفر راننده در بازرسی از این خودروها ۱۰۱ کیلوگرم تریاک کشف کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.